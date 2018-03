Barcelona oscila e cede empate ao Las Palmas no Espanhol

O Barcelona oscilou nesta quinta-feira e não passou do empate com o Las Palmas, por 1 a 1, fora de casa, em rodada do Campeonato Espanhol. Apesar do tropeço, o time catalão manteve a boa vantagem na liderança da tabela. O brasileiro Paulinho começou como titular na partida, enquanto Philippe Coutinho entrou no segundo tempo.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 66 pontos e exibe cinco de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid. Em terceiro lugar, o rival Real Madrid soma 51 pontos e tem chances remotas de brigar pelo título. Já o Las Palmas tem apenas 20 e ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Apesar do embalo conquistado na goleada sobre o Girona por 6 a 1, no fim de semana, o Barcelona encontrou dificuldades fora de casa. Os primeiros minutos de jogo, contudo, davam a entender que o time de Messi e companhia teria tranquilidade para buscar mais três pontos.

Logo aos 7, Messi e Suárez ficaram cara a cara com o goleiro, mas o uruguaio desperdiçou a grande chance ao bater em cima do jogador do Las Palmas. Três minutos depois, o argentino bateu falta com muito perigo e o goleiro Leandro Chichizola saltou para fazer linda defesa.

As chances perdidas já começavam a preocupar a torcida quando, aos 21, Messi acertou bela cobrança de falta, mandando no meio da barreira para abrir o placar. Foi o suficiente para o Barcelona deixar o gramado no intervalo com a vantagem no placar.

A liderança no placar, no entanto, durou pouco no segundo tempo. Logo aos três minutos, o Las Palmas igualou em cobrança de pênalti. Jonathan Calleri, ex-São Paulo, bateu alto, quase no ângulo, e empatou o confronto. A penalidade, marcada por conta de um suposto toque de mão de Digne dentro da área, causou polêmica e gerou reclamação por parte dos jogadores do Barça.

Daí em diante, o Barça foi para cima em busca da vitória e o jogo se tornou um confronto franco entre ataque e defesa. Aos 12, o técnico Ernesto Valverde colocou Philippe Coutinho no lugar de Aleix Vidal para tentar melhorar a armação do time catalão. Sem sucesso. Na sequência, apostou em Ivan Rakitic para a vaga de Paulinho. Ele ainda deu chance a Dembele no lugar de Iniesta.

Nenhuma das alterações mudou o panorama da partida, na qual o Las Palmas sustentou o empate e causou um tropeço inesperado ao líder do campeonato.

Ainda nesta quinta, encerrando a 26ª rodada do Espanhol, Betis e Real Sociedad empataram sem gols na casa do primeiro, que é o atual nono colocado. O visitante é o 14º da tabela. No outro jogo do dia, o Alavés derrotou o Levante por 1 a 0, com gol de Victor Laguardia nos acréscimos. As duas equipes lutam para se afastar da zona de rebaixamento.