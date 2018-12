Barcelona goleia e passa às oitavas de final da Copa do Rei; Villarreal faz 8 a 0

O Barcelona não teve muito trabalho, nesta quarta-feira, para conseguir a sua classificação às oitavas de final da Copa do Rei. Pela rodada de volta da quarta fase, o time catalão recebeu o Leonesa, da terceira divisão, e mesmo com um time recheado de jogadores reservas goleou por 4 a 1, no estádio Nou Camp, em Barcelona. Na ida, já havia vencido por 1 a 0.

Sem qualquer dificuldade, o Barcelona fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo. O atacante Munir El Haddadi abriu o placar aos 18 minutos, Denis Suárez marcou o segundo, aos 26, e o brasileiro Malcom anotou o terceiro, de cabeça, aos 44.

Na segunda etapa, já encarando a partida como um treinamento, o Barcelona relaxou e permitiu ao Leonesa um gol de honra no estádio Nou Camp. Ele foi marcado por Josep Sene, aos nove minutos. Advertidos pelo técnico Ernesto Valverde, que queria mais volume de jogo, o time catalão chegou à goleada com mais um de Denis Suárez, aos 25.

A nota triste do jogo para o Barcelona foi a lesão sofrida pelo ex-corintiano Malcom nos minutos finais. O atacante teve uma torção no tornozelo direito e teve de ser substituído. Será avaliado pelos médicos nesta quinta-feira para saber a gravidade da contusão.

Assim como o Barcelona, outra equipe goleou nesta quarta-feira. Com muito mais ímpeto ofensivo, o Villarreal aplicou um 8 a 0 no Almería, diante de sua torcida no estádio El Madrigal, se classificando após o empate por 3 a 3 na ida. O grande destaque foi o atacante camaronês Karl Toko Ekambi, que marcou quatro gols - sendo três só no primeiro tempo. O colombiano Carlos Bacca fez mais dois e Gerard Moreno e Daniel Raba completaram o placar elástico.

OUTROS JOGOS - Ao contrário de Barcelona e Villarreal, o Sevilla sofreu para avançar na Copa do Rei. Encarou em casa o Villanovense, da terceira divisão, e ganhou de 1 a 0, com o gol do português André Silva, aos quatro minutos do segundo tempo. Na ida os times haviam empatado sem gols.

O Valladolid, que tem o brasileiro Ronaldo Fenômeno como presidente, passou às oitavas de final ao derrotar em casa o Mallorca por 2 a 1, repetindo o placar da rodada de ida. E a Real Sociedad eliminou o Celta ao ganhar como mandante por 2 a 0, sendo que haviam empatado em Vigo por 1 a 1.