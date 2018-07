Barbieri não descarta ter Guerrero contra o São Paulo: 'Esperamos posição da CBF'

O técnico Maurício Barbieri ainda não sabe se poderá contar com Paolo Guerrero para o jogo do Flamengo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Maracanã. O treinador afirmou nesta terça-feira que aguarda decisão da CBF sobre a situação do atacante peruano, que recebeu aval da Fifa para disputar a Copa do Mundo, apesar de cumprir suspensão por doping.

"Estamos esperando um posicionamento oficial da CBF, que é a quem cabe responder isso, para saber se podemos escalar o Guerrero. Ele vem trabalhando bem, assim como o Uribe, que vem bem, e o Lincoln, que também está treinando muito forte, foi bem nos jogos-treino", disse o treinador.

O retorno de Guerrero seria importante ao Flamengo por causa das baixas da equipe no setor ofensivo. O time carioca voltará da intertemporada sem alguns jogadores, como os atacantes Vinicius Junior e Felipe Vizeu e o volante Jonas. Além disso, Henrique Dourado vai cumprir suspensão nesta quarta.

As opções, sem Guerrero, são Lincoln e Fernando Uribe. "A gente entende que está bem servido no setor. Essas semanas foram importantes para o Guerrero se adaptar à nossa forma de jogar, com bastante vontade de marcar ainda mais o nome dele no Flamengo. O Uribe, a gente entende que ele consegue começar um jogo, não sei se vai terminar", afirmou, referindo-se ao colombiano contratado durante a Copa - já está liberado para jogar.

Em teste, Guerrero pode entrar em campo, desde que recebeu decisão favorável no Tribunal Federal de Lausanne, na Suíça, às vésperas da Copa do Mundo. A decisão da Justiça comum, que permitiu ao jogador representar a seleção do Peru, eliminada na fase de grupos, segue válida.

Mas, para jogar em solo brasileiro sem sofrer qualquer risco de punição futura, Guerrero torce para que a Fifa se manifeste favorável a esta decisão para a CBF. E a entidade brasileira deve fazer o mesmo ao Flamengo. Por essa razão, a escalação do time para o jogo desta quarta só deve sair a poucas horas do início da partida.

Com ou sem Guerrero, Barbieri projetou um duelo complicado contra o São Paulo, na retomada do Brasileirão. "Jogo difícil e complicado. O São Paulo vem em um bom momento e tem um elenco qualificado. Nos preparamos da melhor maneira possível nesse período que tivemos. Nos recuperamos após uma sequência dura. O Flamengo chega bem preparado, mas ciente da dificuldade que vamos ter nesse jogo. Por isso contamos com a torcida nos apoiando para sermos mais fortes como equipe", comentou o treinador.