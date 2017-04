Bárbara Seixas e Fernanda Berti são campeãs de etapa chinesa do vôlei de praia

As brasileiras Bárbara Seixas e Fernanda Berti conquistaram neste domingo o título da chave feminina da etapa de Xiamen, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na decisão do evento três estrelas, elas derrotaram as donas da casa Wang e Yue por 2 sets a 1, com parciais de 21/12, 19/21 e 16/14, em 50 minutos.

A conquista é a primeira em um evento internacional desde que a dupla se juntou em setembro de 2016 - antes, Bárbara Seixas atuava ao lado de Agatha, com quem conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado. Até por isso, Bárbara destacou o peso da conquista para a parceria.

"Eu estou muito feliz por três motivos muito importantes. Primeiro porque nos preparamos bastante para este torneio. Sabíamos que precisávamos ir bem aqui neste evento para justamente ir bem na disputa com os outros times do Brasil, que estão brigando por posições no ranking, e uma vaga na copa do mundo. Nesse início de parceria sabíamos que seria difícil. O segundo ponto é que o nosso planejamento foi seguido e deu certo. Nossa equipe trabalha bem nisso. Viemos para cá com recursos próprios, cruzamos o mundo, acreditando que iria dar certo. O terceiro é que este resultado dá mais confiança para a gente. Estamos crescendo como time, esse foi o segundo torneio internacional que jogamos juntas e tivemos que lidar com jogos difíceis e isso foi muito importante, e me deixou muito feliz", comentou.

Antes de superar a dupla da China, Bárbara Seixas e Fernanda Berti já haviam conquistado outra vitória neste domingo, pelas semifinais, diante das também brasileiras Maria Elisa e Carol Horta, por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/16 e 17/15, em 52 minutos.

Após perderem de virada nas semifinais, Maria Elisa e Carol Horta também caíram na disputa pelo bronze, ficando em quarto lugar na etapa de Xiamen, após perderem na disputa pela terceira posição para as alemãs Isabel Schneider e Victoria Bieneck por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19.

As outras duplas brasileiras haviam sido eliminadas anteriormente em Xiamen. Josi e Lili perderam a nas quartas de final e Juliana e Carol Solberg caíram nas oitavas de final. Já Oscar e Hevaldo deixaram a disputa do torneio masculino logo na rodada inicial.

