Balotelli marca seu 1º gol, mas Brescia é derrotado pelo Napoli no Italiano

Em seu segundo jogo no Campeonato Italiano, o atacante Mario Balotelli marcou pela primeira vez pelo Brescia, mas não foi suficiente pois a equipe acabou derrotada pelo Napoli por 2 a 1 neste domingo, no estádio San Paolo, em Nápoles, em duelo válido pela sexta rodada da competição.

Com o resultado que reabilitou o Napoli na tabela, o time de Nápoles sobe para o quarto lugar, com 12 pontos, a seis da líder Inter de Milão. O Brescia amargou o segundo revés seguido e ocupa o 13º lugar, com seis pontos.

O triunfo do Napoli foi construído com dois gols no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Callejon recebeu passe por elevação dentro da área e ajeitou para o atacante belga Mertens bater de primeira e abrir o placar.

No final da etapa inicial, o zagueiro grego Manolas ampliou. No lance, Maksimovic desviou o cruzamento de escanteio e o defensor cabeceou no canto direito. Pouco tempo antes, ele já havia balançado as redes, mas o gol foi invalido com o auxílio do árbitro de vídeo, que enxergou toque de mão na jogada.

No segundo tempo, o Brescia resolveu jogar e também teve um gol anulado com a ajuda do VAR. Tonali marcou, mas o tento não valeu pois houve uma falta na jogada. Na sequência, o time visitante pôde comemorar. Balotelli recebeu cruzamento de Tonali e guardou de cabeça para descontar. O atacante, pretendido pelo Flamengo na janela de transferências, anotou seu primeiro gol pela nova equipe, insuficiente, porém, para evitar o revés.

O Napoli foca na Liga dos Campeões. Depois de estrear com vitória em cima do atual campeão Liverpool, o time italiano, que integra o Grupo E, enfrenta o Genk, da Bélgica, na quarta-feira, em duelo da segunda rodada da fase de grupos. No Italiano, o próximo duelo é contra o Torino, no domingo. Antes, na sexta-feira, o Brescia encara o Sassuolo.