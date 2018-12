Bale volta a ficar fora de treino e deve desfalcar Real Madrid no sábado

Gareth Bale voltou a ficar fora do treinamento do Real Madrid nesta sexta-feira. O jogador galês lesionou o tornozelo direito durante a partida de quarta com o CSKA Moscou, válida pela Liga dos Campeões da Europa, e deverá desfalcar o time na partida contra o Rayo Vallecano, sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Afinal, Bale não foi a campo desde que precisou ser substituído na partida contra o CSKA Moscou. E o técnico Santiago Solari poderá poupá-lo, já pensando em tê-lo melhor condicionado para a participação do Real Madrid no Mundial de Clubes, que se iniciará na quarta-feira, contra o vencedor do duelo entre Kashima Antlers e Chivas Guadalajara.

"Veremos como está e como evolui seu tornozelo de hoje para manhã. Falaremos com o departamento médico e com ele. E aí decidiremos", disse Solari, em entrevista coletiva na véspera do confronto com o Rayo Vallecano, marcado para o Santiago Bernabéu.

Assim como já havia ocorrido na quinta-feira, o volante brasileiro Casemiro e o defensor Sergio Reguilón iniciaram o treinamento ao lado dos seus companheiros, ao contrário de Nacho Fernández, que ainda se recupera de lesão, e de Mariano.

Com o Real Madrid pressionado por resultados ruins, especialmente após a derrota por 3 a 0 para o CSKA Moscou, Solari pediu apoio da torcida no último jogo do time no Santiago Bernabéu em 2018. "Queremos fechar o ano em casa com uma vitória em uma partida que nos exigirá a máxima energia, concentração e o apoio de toda a torcida", afirmou o treinador.