Bale treina com o grupo e deve reforçar Real Madrid no clássico contra o Barça

O atacante galês Gareth Bale deverá retornar ao Real Madrid no clássico deste domingo contra o rival Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, às 15h45 (horário de Brasília). O jogador ficou de fora das duas últimas partidas - vitórias sobre o Sporting Gijón, pelo Espanhol, e Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa - devido a uma lesão no solear (músculo da coxa).

Bale voltou aos trabalhos com o grupo - e com bola - nesta quinta-feira em atividade dirigida pelo técnico Zinedine Zidane. Foi o primeiro treinamento após a classificação para as semifinais do principal torneio europeu e já teve foco no clássico contra o Barcelona.

O restante do elenco fez uma série de aquecimentos e depois um coletivo em parte do campo do centro de treinamento do clube. O zagueiro Pepe, brasileiro naturalizado português, que se recupera de lesão, fez atividades de recuperação. O defensor Varane, também contundido, treinou sozinho no gramado.

O lateral-esquerdo Marcelo, em entrevista à versão global do site da Liga Espanhola (La Liga World), relatou a atmosfera do clássico. "É uma partida emocionante. O mundo praticamente para. É uma evento enorme, todos os jogadores querem jogar e as pessoas da cidade falam dela um mês antes", revelou o brasileiro.

"Pude jogar alguns e só de falar me dá arrepios. Tenho o privilégio de estar nesta partida. Há muita gente que queria sentir o que sentem os jogadores que estão ali. É uma coisa que não se pode explicar. Tem que estar lá para sentir", completou Marcelo, que demonstrou confiança no grupo para o embate.

O brasileiro também comemorou a amizade e o entrosamento em campo com Cristiano Ronaldo. "É um muito amigo meu. Compartilhar o vestiário com ele é uma alegria que tenho. Poder jogar, dar passes para ele é uma alegria que vou levar para a vida toda", comemorou.

Na entrevista, Marcelo ainda elogiou o trabalho do técnico Zidane. "Sempre tem sido assim, muito tranquilo, fala pouco, mas fala o que é preciso quando o time precisa", ressaltou o lateral.

A partida entre Real Madrid e Barcelona será válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A cinco rodadas do fim da competição, o time merengue lidera a tabela com 75 pontos e tem um jogo a menos que os rivais de Barcelona, vice-líderes com 72 pontos ganhos.

