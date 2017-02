Bale retorna após três meses, marca um gol e Real Madrid vence Espanyol por 2 a 0

No retorno de Gareth Bale aos gramados, após passar quase três meses afastado por contusão, o Real Madrid confirmou o favoritismo neste sábado e derrotou o Espanyol por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em partida válida pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol. O galês, inclusive, marcou o segundo gol do duelo.

O resultado manteve o Real Madrid na liderança isolada do Campeonato Espanhol com 52 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Barcelona, que neste domingo enfrenta o Leganés. A equipe do técnico francês Zinedine Zidane, contudo, ainda tem duas partidas atrasadas para realizar - contra o Valencia, nesta quarta-feira, e o Celta. Já o Espanyol segue com 32 pontos, brigando pelas posições intermediárias da tabela de classificação.

Mesmo atuando com um time misto, o Real Madrid começou melhor e dominava as ações no meio de campo, embora não chegasse com grande perigo. A primeira boa chance veio aos 29 minutos, quando Cristiano Ronaldo cruzou e por pouco Morata não completou.

Aos 30 minutos, após jogada pela direita, o português até desviou para as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. E, por fim, aos 32, Isco tabelou com Cristiano Ronaldo, cruzou e Morata completou para o gol.

A desvantagem não mudou o comportamento do Espanyol. Sem força ofensiva, a equipe de Barcelona apenas observava o Real Madrid tocar a bola, parecendo satisfeita com a derrota por um gol. Aos 25 minutos do segundo tempo, com a entrada de Bale no lugar de Morata, o jogo ganhou novo ritmo.

E, com apenas 13 minutos em campo, o galês voltou a marcar: após receber bom passe de Isco, o meia saiu na cara do goleiro, tocou com classe e fechou o placar ao Real Madrid.

