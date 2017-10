Bale é cortado e desfalca País de Gales nas rodadas finais das Eliminatórias

A seleção de País de Gales perdeu o seu principal jogador para os dois últimos compromissos pelo Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, a equipe confirmou o corte de Gareth Bale desses compromissos por causa de uma lesão.

A condição física de Bale era uma preocupação de País de Gales desde que o jogador sofreu uma lesão na panturrilha na semana passada, durante a partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, válido pela Liga dos Campeões da Europa. Além disso, no fim de semana, o meia-atacante ficou de fora do duelo da sua equipe com o Espanyol, válido pelo Campeonato Espanhol.

Ainda assim, Bale se apresentou à seleção, pois a avaliação inicial era de que não se tratava de um problema grave. Nesta terça-feira, porém, a Associação de Futebol de Gales anunciou que o jogador, de 28 anos, não terá condições de enfrentar a Geórgia, em Tbilisi, na próxima sexta, e a seleção da Irlanda, na segunda, nas rodadas finais do Grupo D das Eliminatórias Europeias.

Bale vem sofrendo com várias lesões desde que foi adquirido pelo Real Madrid junto ao Tottenham em 2013. Sem o seu principal jogador, o técnico Chris Coleman convocou Tom Bradshaw, do Barnsley, da Inglaterra para a sua vaga. Ainda não há uma indicação se o jogador também estará fora do próximo compromisso do Real, em 14 de outubro, diante do Getafe, pelo Campeonato Espanhol.

A seleção de País de Gales surpreendeu ao ser semifinalista da Eurocopa do ano passado, na França. A equipe ocupa o segundo lugar no Grupo D, com 14 pontos, a quatro da líder Sérvia e com apenas um de vantagem para a terceira colocada Irlanda. Os líderes de cada chave se classificam para a Copa do Mundo de 2018 e os oito melhores segundos colocados dos nove grupos disputarão quatro vagas através da repescagem.

