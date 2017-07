Balbuena faz coro a Fábio Carille e espera por novo zagueiro no Corinthians

O zagueiro paraguaio Balbuena fez coro ao técnico Fábio Carille e também disse que espera pela chegada de um novo defensor para o Corinthians. O pedido se dá pela lesão do titular Pablo, que ficará cerca de seis semanas longe dos gramados por causa de uma lesão no bíceps da coxa direita.

"Acho que, com a lesão do Pablo, seria uma boa contratar. Temos só três zagueiros disponíveis e se alguém se machucar ou for suspenso, ficaria só dois e sem ninguém no banco", alertou o jogador, que em seguida ressaltou. "Mas isso é assunto da diretoria e não temos que nos meter nisso".

Apesar do pedido público, Balbuena garante ter confiança total em seu companheiro de zaga, Pedro Henrique. "Um cara que trabalha forte e quando entrou, deu conta do recado", comentou o defensor.

Além de Balbuena e Pedro Henrique, Fábio Carille conta em seu elenco com Léo Santos, um garoto de 18 anos, e o experiente Vilson, mas este ainda não apresenta boas condições físicas e não tem previsão para retornar aos gramados.

A diretoria admite que procura por um reforço para o setor, mas o problema é que o mercado ficou escasso deste a última quinta-feira, quando a janela de transferência para atletas que atuam no exterior se fechou. Assim, as opções são defensores que estão na Série B, C e D, sem clube ou que fizeram menos de sete jogos na Série A.

Recentemente, o Corinthians negociou com Anderson Martins e Leandro Castán, que já atuaram pelo clube paulista, mas o primeiro se transferiu para o Vasco e o segundo continua na Roma, na Itália.

