- Divulgação

As 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo na Rússia já conhecem seus adversários no torneio. Em sorteio realizado nesta sexta-feira, em Moscou, foram definidos os grupos da competição. O Brasil caiu numa chave mais tranquila, com Suíça, Costa Rica e Sérvia. Já o Grupo B terá Portugal e Espanha, duas grandes potências do futebol.

Arquivo