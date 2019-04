Bairro Jockey Clube tem oficina de Beach Tennis com muita é diversão e descontração

A Prefeitura de Campo Grande oferece por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a oficina de Beach Tennis, no bairro Jockey Clube uma nova modalidade que iniciou na Capital em 2012 e cresce cada vez mais o número de pessoas praticando, trazendo diversão e descontração para quem o pratica.

“O Beach Tennis é um jogo praticado em duplas ou individual é dividido em categorias C,B,A e profissional, o participante pode jogar em qualquer categoria, não tem idade mínima para praticar a atividade”, disse o professor Igor Geraldo de Farias Silva.

Em Campo Grande surgiu em 2012 com uma mistura do Tênis de quadra e Vôlei de Praia que uni cuidado com a saúde e diversão em grupo.

O participante Eduardo Ezaques de 13 anos, está há um ano na oficina de Beach Tennis e conta que já competiu em torneios. “Participei no ano passado de um torneio na oficina da Moreninha e conquistei o título na categoria C, o Beach Tênis me ensinou que a maneira mais fácil de você vencer é tendo uma pessoa ao seu lado para te ajudar, no esporte e na vida também, praticando semanalmente a modalidade, os treinos são uma ótima oportunidade para se aperfeiçoar, rever os amigos e conhecer novas pessoas, além de contribuir com a minha saúde”, disse.

Para participar

Para participar basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da oficina. As atividades são gratuitas e tem vagas disponíveis para todas as turmas.

As vagas estão disponíveis na Praça do Jockey Clube, aos sábados das 8h às 10h e na segunda 14h às 17h. As oficinas de Beach Tennis também acontecem na Praça Belmar Fidalgo, Praça Elias Gadia, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz. A programação completa está disponível no site:http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/page/2/