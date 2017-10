Bahia aproveita falhas individuais e derrota o Corinthians na Fonte Nova

Uma falha de Fagner e um lance de ansiedade de Cássio, além da confirmação da queda de rendimento do Corinthians como visitante no Campeonato Brasileiro, fizeram com que o time de Fábio Carille fosse derrotado pelo Bahia por 2 a 0 neste domingo, na Fonte Nova. Agora, resta torcer para o Vitória contra o Santos, na segunda-feira, para o tropeço em Salvador não ter consequência ainda pior.

O desempenho do Corinthians como visitante no segundo turno é muito ruim. Foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Nas contas de Carille, o time precisa de cinco resultados positivos para sagrar-se campeão. O problema, porém, é que serão exatamente cinco jogos em casa - contra Grêmio, Palmeiras, Avaí, Fluminense e Atlético-MG.

Ou seja, o time precisa vencer todas em casa, melhorar o aproveitamento longe de seus domínios ou torcer contra seus concorrentes pelo título. A diferença neste momento para o Santos é de dez pontos - o Grêmio está a nove, mas já atuou na rodada. Se o rival ganhar nesta segunda, do Pacaembu, a vantagem cai para sete pontos.

Além do desempenho negativo fora de casa, algo que preocupa os corintianos para a sequência do campeonato é a queda de rendimento de alguns jogadores. Guilherme Arana e Jadson talvez sejam os melhores exemplos. Ambos tiveram bom desempenho na primeira metade da competição e caíram de rendimento nas últimas rodadas. Vale ressaltar, porém, que embora o Corinthians tenta jogado mal, o Bahia também fez uma grande partida.

O primeiro tempo do jogo foi marcado por muita velocidade, erros de passes e cruzamentos para a área. O Bahia começou mais com a bola no pé, propondo o jogo. Com o passar do tempo, o time de Fábio Carille equilibrou a partida, começou a deixar o campo de defesa, mas penava com as falhas individuais. Romero, ao seu estilo, corria o campo inteiro, dava carrinho e tentava achar Jô na área. Foi assim que o Corinthians teve a sua primeira e única chance de gol aos 33 minutos, quando o paraguaio cruzou da direita, o atacante saltou bonito e obrigou Jean a fazer uma defesa de puro reflexo.

Pouco antes, o Bahia também teve sua única oportunidade em chute de fora da área do Zé Rafael, para a boa defesa de Cássio. O meia, inclusive, está nos planos de Corinthians e Palmeiras para 2018.

No segundo tempo, os dois times continuaram tendo dificuldades de criação e mesmo assim o Corinthians quase abriu o placar. Fagner chutou, a bola bateu na zaga, Maycon pegou o rebote, mas Jean fez grande defesa.

Pelo equilíbrio da partida, era necessário um erro individual para alguém abrir o placar. E assim aconteceu aos 26, quando Fagner tinha o domínio da bola, tentou girar para sair jogando, Edigar Junio foi mais esperto, roubou a bola e deixou para Vinicius bater e colocar o time da casa na frente. O erro crasso deixou a equipe paulista em desvantagem.

No desespero, o Corinthians foi para cima e só piorou a situação. Aos 48 minutos, Cássio foi para a área tentar o empate de cabeça, a zaga do Bahia cortou e o time partiu em rápido contra-ataque. Régis, livre, só teve o trabalho de caminhar com a bola e mandar para as redes, garantindo o triunfo, com uma certa dose de crueldade sobre o líder do campeonato.

O resultado levou o Bahia aos 35 pontos e ao décimo lugar no Brasileirão. Na próxima quinta-feira, o time vai visitar o Flamengo, no Luso-Brasileiro. Um dia antes, o Corinthians buscará a reabilitação contra o Grêmio, no Itaquerão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 0 CORINTHIANS

BAHIA - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Renê Júnior, Vinícius (Matheus Sales) e Zé Rafael (Allione); Edigar Junio e Rodrigão (Régis). Técnico: Paulo César Carpegiani.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho, Maycon (Giovanni Augusto), Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Romero (Clayson); Jô. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Vinícius, aos 26, e Régis, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Jô e Camacho.

RENDA - R$ 719.882,00.

PÚBLICO - 24.593 pagantes.

LOCAL - Fonte Nova, em Salvador (BA).

