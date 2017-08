Avenida Pantaneta será palco do Rally dos Sertões em Aquidauana nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – Aquidauana é o segundo município de Mato Grosso do Sul a receber os competidores do Rally dos Sertões. Os 240 pilotos aceleram os motores por lá nesta sexta-feira (25.8), penúltimo dia da competição que termina no sábado, em Bonito. Serão 3,3 mil quilômetros percorridos por três estados e oito cidades na edição 2017.

O Governo do Estado apoia o Rally dos Sertões e equipes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), em conjunto com a prefeitura local trabalham para montar a estrutura que receberá os competidores.

Os moradores de Aquidauana terão um dia repleto de atrações, que estarão concentradas na avenida Pantaneta. A programação inclui vários shows musicais que vão do sertanejo ao rock, além de praça de alimentação com comidas típicas e atrações culturais. Serão 68 carretas estacionadas pela avenida, que poderão ser vistas de perto pela população.

Os boxes com os carros, motos, quadriciclos e UTVs também estarão posicionados na extensão da avenida Pantaneta, proporcionando momentos de diversão e entretenimento àqueles que quiserem conhecer mais sobre a rotina aventureira dos competidores.

Aquidauana é a penúltima parada do Rally dos Sertões 2017, que termina no sábado em Bonito. Além de levar esporte e cultura para perto da população, o evento movimenta a economia local, principalmente de hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, além do turismo de cada cidade.

