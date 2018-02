Avaí vence e pega Fluminense na 3ª fase da Copa do Brasil; Vila Nova avança

Com a participação decisiva do veterano meia Marquinhos, que fez um gol e deu passe para outro, o Avaí carimbou a sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer, por 2 a 0, o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No estádio Serra Dourada, em Goiânia, após empate no tempo normal por 2 a 2, o Vila Nova eliminou o Joinville, nos pênaltis, por 5 a 4.

O curioso na partida do Avaí é que Marquinhos, de 36 anos, estava no banco de reservas até entrar no lugar de André Moritz aos 20 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, ele completou de peito bom cruzamento de Luanzinho, fazendo 1 a 0 - foi o primeiro toque na bola dele na partida.

Aos 27 minutos, o Avaí decidiu a partida e assegurou a sua vaga. Judson rolou para Marquinhos, que deu bom passe para Romulo bater rasteiro e decretar o placar final de 2 a 0.

Na próxima fase, a equipe comandada pelo técnico Claudinei de Oliveira vai medir forças contra o renovado Fluminense de Abel Braga, que nesta fase eliminou o Salgueiro-PE com uma sonora vitória por 5 a 0.

NOS PÊNALTIS - Mesmo com leve favoritismo, o Vila Nova sofreu nas mãos do Joinville, que abriu 2 a 0 com Evaldo e Rafael Grampola. Mas na parte final do jogo, Keké e Ramon empataram. Na decisão nos pênaltis, o time goiano levou a melhor, vencendo por 5 a 4.

Na próxima fase, o Vila Nova enfrenta o Ferroviário-CE, uma das zebras na segunda fase ao eliminar o Sport, no Recife. O primeiro jogo, provavelmente na próxima quarta-feira, vai ser disputado no Ceará e o segundo em Goiânia, no dia 14 de março.