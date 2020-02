Autuori veta Carli e fala de importância da Copa do Brasil: 'Gera muita grana'

A preocupação de Autuori se dá por conta também da importância da Copa do Brasil para o Botafogo. Especialmente pelo lado financeiro - Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Botafogo tem um desfalque de última hora para a partida contra o Náutico, nesta quarta-feira, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com dores no joelho direito, o zagueiro argentino Joel Carli está fora da lista de relacionados do técnico Paulo Autuori, que fará a estreia em sua quarta passagem pelo clube carioca.

"Há um incômodo claro e ele (Joel Carli) não vai viajar. Não vai estar envolvido nessa viagem. Está definido. O Gatito (Fernández, goleiro) vai normal. O Pedro Raul vai viajar, vai fazer tratamento, ainda é algo arriscado. Eu também, na conversa com o pessoal de rendimento, entendi a importância dele para equipe, para um jogo importante e decisivo como esse. Não tem recuperação em outro jogo", disse Autuori, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Por conta de uma lesão na coxa direita sofrida na derrota para o Fluminense, no último dia 9, pela Taça Guanabara, Pedro Raul não iria viajar para Pernambuco. Mas o treinador resolveu arriscar, já que o confronto contra o Náutico é em jogo único - o empate levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

"É uma posição que no mundo é carente. Se estiver se sentindo bem... Vamos analisar isso ainda amanhã (quarta-feira) porque ainda tem três sessões de tratamento, vai viajar fazendo tratamento. Vamos tomar decisão, mas certamente não poderá atuar os 90 minutos", disse o treinador.

A preocupação de Autuori se dá por conta também da importância da Copa do Brasil para o Botafogo. Especialmente pelo lado financeiro. "A gente sabe da importância da Copa do Brasil, gera muito grana. Jogo mais difícil, o Náutico está numa fase boa, consciente do que vão fazer em campo. Jogo difícil. Todo trabalho de treinador tem coisa que se solidifica. Tem coisa que o Alberto (Valentim) fez bem e estão solidificadas. Eu vou aos poucos dando a minha forma", comentou.

Com o desfalque de Joel Carli e a indefinição sobre Pedro Raul, o provável Botafogo para encarar o Náutico é: Gatito Fernández; Fernando, Ruan Renato, Marcelo Benevenuto e Danilo Barcelos; Cícero, Alex Santana e Bruno Nazário; Luis Henrique, Pedro Raul (Thiaguinho) e Luiz Fernando.