Autuori promete resposta rápida do Atlético-PR e mira classificação antecipada

O técnico Paulo Autuori prometeu que o Atlético Paranaense dará uma resposta rápida ao seu torcedor após a decepcionante derrota por 3 a 0 para o Coritiba, no último domingo. O revés no clássico complicou as pretensões do seu time na luta pelo título estadual, mas agora a equipe volta as suas atenções para a Copa Libertadores, antes de pensar no segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense.

Nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, mesmo palco do duro revés para o rival, o Atlético-PR vai encarar o San Lorenzo pela quinta rodada do Grupo 4. "Sempre demos uma resposta muito positiva após momentos difíceis", afirmou Autuori em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Para o confronto com o time argentino, Autuori contará com os retornos do zagueiro Thiago Heleno, do volante Otávio e do meia Lucho González, que não participaram do clássico do último fim de semana. Além disso, ele também aguarda uma definição sobre as situações do atacante Pablo e do meia Nikão.

O treinador evitou, porém, revelar se ambos serão aproveitados. "Vamos ver se ele Nikão vai treinar hoje e terá condições de jogo. Espero que sim", afirmou. "O Pablo voltou a treinar, pode ser que esteja pronto para ser convocado para o jogo. Não vou dizer que vai jogar", completou.

O Atlético-PR lidera o Grupo 4 com sete pontos e estará classificado antecipadamente às oitavas de final da Libertadores em caso de vitória. E, claro, Autuori destacou a importância de o time já alcançar essa meta nesta quarta-feira. "Será uma partida muito competitiva. Também teremos que ser muito competitivos se desejarmos sair daqui com a vitória, que também é o nosso único objetivo", comentou.

Enquanto a situação do Atlético-PR é relativamente confortável, o San Lorenzo ocupa a lanterna da chave com quatro pontos. Com o adversário desesperado, Autuori lembrou a importância de o time entrar em campo atento para não ser surpreendido. "É normal que venham para cá com o objetivo de ganhar a partida, somente isto os interessa. Temos um respeito enorme pelo San Lorenzo, porque tem grandes jogadores e um grande treinador", disse.

