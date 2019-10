Autuori critica gestão do Santos e evita falar sobre futuro de Sampaoli

Em mais uma entrevista coletiva para prestar esclarecimentos sobre a situação do Santos, o superintendente de futebol Paulo Autuori fez críticas à gestão do clube em tom de desabafo nesta quarta-feira, afirmou que a temporada 2020 do time será "dura" e evitou falar sobre o futuro do técnico Jorge Sampaoli na equipe.

Autuori disse que, por questões de confidencialidade, não revelaria informações sobre o contrato do treinador. Mas ressaltou que "nada mudou" no vínculo de Sampaoli em relação ao início. Recentemente, rumores apontavam que o treinador teria pedido para retirar a multa rescisória do contrato, com o objetivo de deixar o clube no início de 2020.

"Não está em causa multa, premiação. Isso é algo que já vem desde o início, desde que o Sampaoli entrou no clube. Estamos tendo conversas para preparar 2020, com a possibilidade de fazer isso com antecipação. Seria lindo ter continuidade no trabalho. Não há nada de novo sobre o assunto", disse Autuori, no CT Rei Pelé.

A novidade no caso, segundo o superintendente, é que hoje Sampaoli está melhor informado sobre como será o próximo ano no clube. "O fator novo é que o Sampaoli hoje, diferentemente do início do ano, tem completamente claro o que vai ser 2020 para o clube. Com a antecipação necessária, fiz questão de mostrar para ele qual será a realidade do Santos em 2020. A realidade não será fácil, será dura, diante das dificuldades que o clube vai enfrentar", afirmou, sem entrar em detalhes.

Em tom de desabafo, Autuori poupou o presidente José Carlos Peres e disse estar "incomodado" com a "covardia" de uma "uma pessoa do Comitê Gestor", sem citar nomes. "O que a mim me incomoda muito, é a falta de coragem de pessoas para que quando estão no fórum certo, respeitando aquilo: 'quem', as pessoas que são envolvida, 'quando', aquilo que vai acontecer e 'onde', lugar que vai acontecer. Há covardia, tentam de alguma maneira soltar algo através da mídia. Não existe uma lógica clara", reclamou.

O superintendente de futebol disse estar "desapontado" com a gestão do clube. "Estou extremamente desapontado com a maneira com que as coisas estão ocorrendo em relação à gestão. Como meu pai sempre dizia: os incomodados é que se mudem", afirmou, antes de ressaltar: "não estou falando em saída. Estou deixando claro o meu posicionamento".

Autuori também reconheceu falhas da gestão do futebol do clube. "Houve um erro de planejamento, não tenho dificuldade de ratificar isso. Precisamos corrigir essa rota. É uma situação que não pode acontecer. É ruim quando o clube tem jogadores para treinar em horários distintos. É ruim para todos. Jogador precisa jogar, estar à disposição. 2020 será terrível também, porque tem vários jogadores em empréstimos que vão regressar. Precisamos trabalhar desde agora."