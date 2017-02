Austrália e França abrem vantagem de 2 a 0 e ficam perto de triunfo na Davis

As equipes da Austrália e da França venceram os dois jogos de simples desta sexta-feira em suas séries pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, diante de Japão e República Checa, respectivamente, e ficaram a um triunfo da classificação às quartas de final.

Em Melbourne, os australianos conseguiram duas vitórias por 2 sets a 0 nesta sexta-feira. O primeiro deles foi obtido por Jordan Thompson, estreante na Davis e 65º colocado no ranking da ATP, que superou o checo Jiri Vesely (54º), por 6/3, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 6 minutos.

A segunda vitória foi ainda mais fácil. Número 15 do mundo, Nick Kyrgios fez 6/2, 6/3 e 6/2, em 1 hora e 35 minutos, em Jan Satral, 127º. Assim, a Austrália, que não conta com Bernard Tomic, se aproveitou bem da ausência do checo Tomas Berdych.

A série terá sequência neste sábado com o duelo de duplas. Os australianos Sam Groth e John Peers vão enfrentar Zdanek Kolar e Radek Stepanek em busca da vitória e da classificação para a próxima fase da Davis.

Se a Austrália abriu vantagem como mandante, a França fez bonito fora de casa. Mesmo sem Jo-Wilfired Tsonga e Gilles Simon, os europeus confirmaram o favoritismo em Tóquio diante do Japão, que sofre com a ausência de Kei Nishikori.

Número 18 do mundo, Richard Gasquet derrotou Taro Daniel, 114º colocado no ranking, por 6/2, 6/3 e 6/2 em 2 horas e 2 minutos. Depois, foi a vez de Gilles Simon (24º) fazer 6/3, 6/3 e 6/4 diante de Yoshihito Nishioka (85º) em 1 hora e 59 minutos.

A série poderá ter uma definição neste sábado, caso os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut derrotem Yuchi Sugita e Yasutaka Uchiyama no confronto de duplas.

Veja Também

Comentários