Austrália derrota a França e Grã-Bretanha surpreende a Grécia na Copa Hopman

Austrália e Grã-Bretanha derrotaram França e Grécia, respectivamente, neste sábado, na rodada de abertura da Copa Hopman, realizada em Perth, palco do tradicional evento por equipes mistas e que não rende pontos nos rankings da ATP e da WTA.

Anfitriã, a equipe australiana venceu os dois jogos de simples para assegurar seu triunfo pela primeira rodada do Grupo A. Matthew Ebden, 46º colocado no ranking da ATP, bateu, de virada, Lucas Pouille (32º), por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2, enquanto Ashleigh Barty, número 15 do mundo, superou Alizé Cornet, a 45ª colocada no ranking da WTA, em dois sets: 7/5 e 6/3. O único triunfo francês veio nas duplas. Cornet e Pouille derrotaram Barty e Ebden: 4/3 (5/4) e 4/2.

Pelo Grupo B, a Grã-Bretanha surpreendeu a Grécia graças à vitória de Cameron Norrie, o 91º colocado no ranking, sobre Stefanos Tsitsipas, o número 15 do mundo, por 7/6 (10/8) e 6/4 no individual masculino e ao triunfo nas duplas mistas com Katie Boulter e Norrie contra Maria Sakkari e Tsitsipas por 4/3 (5/0), 3/4 (2/5) e 4/3 (5/4). A única vitória grega veio com Maria Sakkari (41ª colocada no ranking da WTA), que derrotou Boulter (97ª) por 2 sesta 1: 6/0, 4/6 e 6/2.

Neste domingo, o destaque da competição de equipes mistas é o duelo no Grupo B entre Suíça, de Roger Federer, e Estados Unidos, de Serena Williams. Já pelo Grupo A, a Alemanha terá pela frente a Espanha.