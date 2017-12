Aulão de Verão é transferido para próxima semana devido ao mau tempo

- Divulgação

Devido o mau tempo, o Aulão de Verão na Praça Belmar Fidalgo, foi transferido para a próxima quarta-feira (13). O evento, que faz parte do Projeto Lazer e Cidadania, desenvolvido pela Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esportes, reunirá as turmas das oficinas de ginástica de todos os parques e praças, além de oferecer diversas oficinas esportivas para a comunidade.

A ação acontecerá a partir das 18h com entrada gratuita. Para a realização do evento, a Funesp contará com a parceria da Secretaria de Políticas para Mulheres (Semmu) que fará divulgação sobre a importância de lutar contra a violência doméstica, o Instituto Sangue Bom e a Farmácia Lunia que farão aferição de pressão, teste de glicemia, bioimpedância e ainda entregará informativos sobre a doação de sangue, medula óssea e órgãos.

“Quem participa tem apenas de chegar ao local com roupa adequada à prática de exercícios”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. Como principal atração, a ginástica terá movimentos de dança, ritmos, zumba e funcional dance.

Oficinas

Na próxima quarta-feira a Funesp realizará, simultaneamente ao aulão, as oficinas de beach tênis, treinamento funcional, funcional kids, capoeira, pilates, tênis de quadra para que a população posso usufruir e conhecer mais das atividades. “Vamos oferecer um momento interação e também de divulgação das oficinas do Programa Movimenta Campo Grande”, comentou Maicon Mommad, professor responsável pelo Aulão de Verão.