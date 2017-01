Aubameyang marca novamente, mas Gabão volta a empatar pela Copa Africana

Mais um empate aconteceu nesta quarta-feira pela Copa Africana de Nações. Na abertura da segunda rodada do torneio, o anfitrião Gabão viu se repetir o cenário da estreia: contou com gol de seu principal astro Aubameyang, mas não passou de um empate por 1 a 1. Desta vez, diante de Burkina Faso, na cidade de Libreville.

Esta foi a terceira partida do Grupo A da Copa Africana e todas terminaram em 1 a 1. Os empates também estão sendo a tônica da competição, uma vez que seis dos nove jogos disputados até o momento terminaram em igualdade.

Com isso, o Gabão somou seu segundo ponto nesta quarta e tem retrospecto idêntico ao de Burkina Faso. A segunda rodada do Grupo A será completada mais tarde, quando Camarões duelará com Guiné-Bissau.

Anfitrião e contando com um dos principais nomes da competição, o Gabão tenta chegar entre os quatro primeiros colocados pela primeira vez na história. No entanto, tem decepcionado até o momento. Nesta quarta, começou melhor e acertou o travessão com Bouanga, mas logo depois viu Nakoulma se aproveitar de falha da zaga, arrancar do meio de campo e encontrar espaço entre dois marcadores para finalizar para a rede, aos 22 minutos.

O empate do Gabão também não demorou a sair. Aos 37, Aubameyang foi lançado nas costas da defesa, arrancou e acabou derrubado pelo goleiro Kouakou. O árbitro marcou pênalti, que o próprio jogador do Borussia Dortmund cobrou com categoria para marcar. No segundo tempo, o mesmo Kouakou, por Burkina Faso, e Ovono, pelo lado gabonês, garantiram o resultado com grandes defesas.

A última rodada do Grupo A da Copa Africana será disputada no domingo, e o Gabão precisará vencer o difícil confronto diante de Camarões se quiser garantir uma vaga. Mesma situação de Burkina Faso, na partida contra Guiné-Bissau.

