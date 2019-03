Aubameyang decide, Arsenal faz 3 a 0 no Rennes e vai às quartas da Liga Europa

O Arsenal deu a volta por cima diante do Rennes e garantiu vaga nas quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. Depois de perder na ida, na França, por 3 a 1, a equipe inglesa venceu no Emirates Stadium por 3 a 0, com show de Aubameyang, autor de dois gols e uma assistência.

Foi uma atuação dominante do Arsenal, que em nenhum momento foi incomodado pelo Rennes. Agora, o time londrino aguarda o sorteio dos confrontos das quartas, que acontecerá na sexta. No dia 1.º de abril, os comandados de Unai Emery voltam a campo pelo Campeonato Inglês, diante do Newcastle, em casa.

Disposto a buscar a virada, o Arsenal começou com tudo nesta quinta e não demorou para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Ramsey recebeu com liberdade na área, girou e encontrou Aubameyang, que desviou para a rede.

Dominante em campo, o time londrino chegaria ao segundo gol somente dez minutos mais tarde, em lance ilegal. A bola foi enfiada para Kolasinac, que, completamente impedido, deixou para Aubameyang. O atacante, também em posição irregular, cruzou para Maitland-Niles marcar de cabeça.

O resultado já era suficiente para garantir vaga à próxima fase, mas o Arsenal seguiu dono da partida. Com muito mais volume que o adversário, os donos da casa selaram o triunfo na etapa final. Aos 26, Mkhitaryan abriu na esquerda para Kolasinac, que deixou Aubameyang livre para marcar seu segundo.