Atuando juntos na Laver Cup, Federer e Nadal são estrelas de torneio inédito

No ano em que voltaram a dominar o circuito e acentuaram a grande rivalidade, Roger Federer e Rafael Nadal resolveram jogar juntos. Suíço e espanhol, que se enfrentam há 13 anos no circuito profissional, estarão do mesmo lado na inédita Laver Cup, torneio amistoso que vai reunir alguns dos maiores tenistas da atualidade e lendas do esporte em Praga, na República Checa, entre esta sexta-feira e domingo.

Serão 12 atletas, divididos em dois times de seis que duelarão ao longo do fim de semana. A divisão respeita os contornos geográficos. Federer e Nadal vão liderar o Time da Europa contra o Time do Mundo, que terá o australiano Nick Kyrgios e os norte-americanos John Isner e Sam Querrey.

Os atrativos não se restringem ao que vai acontecer dentro de quadra. No "banco de reservas", as equipes serão comandadas pelas "professores" Bjorn Borg e John McEnroe. O sueco será o capitão da Europa, que terá ainda o alemão Alexander Zverev, o croata Marin Cilic, o austríaco Dominic Thiem e o anfitrião Tomas Berdych. McEnroe capitaneará o Time do Mundo, tendo ainda os compatriotas Jack Sock e Frances Tiafoe e o canadense Denis Shapovalov - o argentino Juan Martín del Potro desistiu de última hora por problema físico.

Tenistas e aposentados estarão neste duelo global sob a benção do australiano Rod Laver, lenda viva do esporte. Único a vencer todos os torneios de Grand Slam na mesma temporada por duas vezes, o ex-atleta de 79 anos é o grande homenageado do evento.

O maior atrativo do confronto será, claro, a parceria inédita entre Federer e Nadal. Embora a organização ainda não confirme o aguardado jogo em dupla, eles devem jogar juntos no domingo.

"Sempre conversamos sobre jogar juntos, mas nunca aconteceu. Eu adoraria dividir a quadra com ele agora", diz o suíço, campeão do Aberto da Austrália e de Wimbledon neste ano. "Claro que eu adoraria jogar com ele. Será incrível se acontecer", afirma Nadal, que faturou Roland Garros e o US Open na temporada.

O torneio será inédito também em seu formato. Cada um dos três dias do confronto terá quatro jogos, três de simples e um de duplas. Borg e McEnroe vão definir as escalações. E, pelas regras da Laver Cup, as vitórias na sexta vão valer um ponto. No sábado, valerão dois e, no domingo, três. O time que chegar primeiro aos treze pontos ficará com o troféu. Os jogos serão disputados em melhor de três sets, com match tie-break (até dez pontos) se houver empate.

A Laver Cup é uma aposta de Federer, que pode deixar mais um grande legado para o tênis mundial se for bem-sucedido. Sua empresa de marketing esportivo se juntou à Federação Australiana de Tênis para organizar o grande evento, sob o investimento do empresário Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, com fortuna estimada em US$ 30 bilhões.

Amigo pessoal de Federer, o sócio do fundo 3G, que tem participações em gigantes como AB InBev, Burger King e Kraft Heinz, foi tenista profissional. Defendeu tanto o Brasil quanto a Suíça na Copa Davis. Em 1973, até venceu um set contra o argentino Guillermo Vilas, outra lenda do tênis.

