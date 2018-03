Atual tricampeão, Cuevas vence a 15ª seguida no Brasil Open e encara Fognini

Mayer, então, entrou na partida no segundo set. O 49º do ranking equilibrou as ações e o jogo ficou parelho - Foto: VAVEL

Atual tricampeão do Brasil Open, o uruguaio Pablo Cuevas faturou mais uma vitória nesta sexta-feira. Ele chegou à marca de 15 triunfos seguidos no saibro de São Paulo. O feito foi obtido ao vencer o argentino Leonardo Mayer pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (13/15) e 7/6 (7/5), em 2h56min de duelo.

A nova vitória levou o uruguaio à semifinal no Ginásio do Ibirapuera. Seu próximo adversário será o italiano Fabio Fognini, uma das estrelas desta edição do torneio, de nível ATP 250.

Atual 31º do ranking e terceiro cabeça de chave do Brasil Open, Cuevas aproveitou a intimidade com a bola veloz de São Paulo (em razão da modesta altitude da cidade) para abrir vantagem com certa facilidade no set inicial. Ele obteve duas quebras e não teve o serviço ameaçado no set inicial.

Mayer, então, entrou na partida no segundo set. O 49º do ranking equilibrou as ações e o jogo ficou parelho. Cada tenista faturou uma quebra de saque e o duelo foi decidido no tie-break, com vantagem para o argentino.

Na parcial decisiva, Cuevas voltou a elevar seu nível de jogo e sequer teve o saque ameaçado. Mayer precisou salvar um break e o duelo foi novamente para o tie-break. Desta vez, o uruguaio fez valer a maior experiência no saibro paulistano e fechou o confronto.

Na sequência, Fabio Fognini superou o espanhol Guillermo Garcia-Lopez com mais facilidade, pelo placar de 6/4 e 6/2, em apenas 1h09min. Sem ter o saque quebrado na partida, o italiano obteve três quebras para superar o rival, atual 67º do ranking.

Número 20 do mundo e segundo cabeça de chave em São Paulo, Fognini vai enfrentar Cuevas pela sexta vez no circuito. Ele tem vantagem de 3 a 2 no retrospecto.