Atual campeã, Stephens lamenta queda precoce em Miami e mira temporada de saibro

Atual campeã do Torneio de Miami, a norte-americana Sloane Stephens deu adeus a esta edição da importante competição realizada nos Estados Unidos ao ser surpreendida pela alemã Tatjana Maria, atual 62ª tenista do ranking mundial, com uma derrota por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, no último jogo da programação noturna de domingo da chave de simples feminina do evento.

Quarta principal favorita em Miami e hoje na sexta posição da WTA, Stephens caiu já em sua segunda partida desta campanha. Superada nos dois duelos anteriores com a rival dos EUA, sendo o último deles no Torneio de Cincinnati de 2018, Maria, de 31 anos, despachou a jogadora da casa em 1h33min.

No confronto válido pela terceira rodada em Miami, a alemã chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes pela norte-americana, mas aproveitou cinco de nove oportunidades que teve de ganhar games no serviço da adversária e assim liquidou o duelo em sets diretos.

Com o triunfo expressivo sobre Stephens, que havia estreado direto na segunda rodada em Miami, Maria avançou às oitavas de final e terá como próxima adversária a checa Marketa Vondrousova. Esta última também desbancou o favoritismo de uma cabeça de chave no último domingo. Ela superou a belga Elise Mertens, 16ª pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1).

MÁ FASE - Após a eliminação precoce, a tenista dos Estados Unidos lamentou a atuação ruim diante da alemã e começou a projetar a temporada de saibro, que será iniciada no próximo mês e visa principalmente a disputa do Grand Slam de Roland Garros, marcado para ocorrer entre os dias 26 de maio e 8 de junho, em Paris.

"Eu apenas fiz um jogo ruim e ela jogou bem, e isso nunca é uma boa combinação. Ela (Maria) é uma grande jogadora, ela joga com muitas variações e é uma rival complicada. Ela apenas jogou uma partida melhor", analisou Stephens, para depois destacar que está chegando ao seu período predileto do calendário.

"Estou ansiosa para voltar ao saibro, minha superfície favorita. Espero que eu possa ter algum impulso e tentar jogar um bom tênis na temporada de quadras de saibro", reforçou a norte-americana, que nestes três primeiros meses só conseguiu ter uma sequência de vitórias uma vez, no Aberto da Austrália, em janeiro, quando se classificou para as oitavas de final do Grand Slam realizado em Melbourne.

No mês passado, inclusive, Stephens foi surpreendida pela brasileira Beatriz Haddad Maia na segunda rodada do Torneio de Acapulco, no México. No seu desafio seguinte, em Indian Wells, nos Estados Unidos, ela também decepcionou ao ser arrasada pela suíça Stefanie Voegele na estreia, antes de agora cair na terceira fase em Miami.