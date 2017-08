Atual campeã, Pliskova estreia com vitória em Cincinnati; Kerber e Kvitova caem

Ameaçada no topo do ranking, a checa Karolina Pliskova iniciou com vitória a defesa do título conquistado em Cincinnati no ano passado. A atual número 1 do mundo venceu nesta quarta-feira a jovem russa Natalia Vikhlyantseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, na competição norte-americana.

Para superar a adversária de apenas 20 anos, Pliskova mostrou força no saque. Acertou sete aces e converteu 94% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Sem ter o saque quebrado em nenhum momento de sua estreia, a checa obteve três quebras sobre a russa e sacramentou a vitória em 1h07min.

Nas oitavas de final, a líder do ranking vai encarar a italiana Camila Giorgi. Vinda do qualifying, a 82ª colocada do ranking avançou na chave ao derrotar a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 1 nesta quarta-feira.

Por ser a atual campeã, e defender pontuação elevada em Cincinnati, Pliskova começou a semana sob a ameaça de quatro rivais com chances de se tornar número 1 do mundo. Os resultados desta quarta, porém, já descartaram duas adversárias. Sua vitória na estreia tirou da briga a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que não tem mais chances de atingir a liderança do ranking nesta semana.

Outra a deixar a briga é a alemã Angelique Kerber, atual 3ª do ranking. A ex-número 1 teria que ir longe para reassumir a posição. No entanto, caiu logo na estreia, ao ser superada pela russa Ekaterina Makarova por 6/4, 1/6 e 7/6 (13/11).

Sem Wozniacki e Kerber na briga, Pliskova ainda sofre as ameaças da romena Simona Halep e da ucraniana Elina Svitolina. Atual número dois do mundo, Halep é quem tem mais chances de desbancar a checa do topo. Basta chegar ao título. Mesmo que seja vice-campeã, poderá alcançar o objetivo caso Pliskova seja eliminada nas quartas de final.

Atual 4ª do mundo, Elina Svitolina se manteve na briga, ainda que com chances remotas, ao derrotar Lesia Tsurenko em duelo de ucranianas nesta quarta. A favorita venceu em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/4.

Fora desta briga, a checa Petra Kvitova voltou a cair de forma precoce na temporada. Ela foi eliminada pela embalada norte-americana Sloane Stephens por 6/2 e 6/3. Voltando ao circuito aos poucos, após ficar afastada por 11 meses, em razão de problemas físicos, Stephens deu um salto nesta semana de quase 800 posições no ranking ao chegar à semifinal em Toronto, na semana passada.

