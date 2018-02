Atual campeã, França passa pela Holanda e vai encarar a Itália na Copa Davis

Atual campeã da Copa Davis, a França confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final da competição neste domingo. Mesmo sem seus dois principais tenistas de simples - Lucas Pouille e Jo-Wilfried Tsonga -, a equipe garantiu a classificação ao derrotar a Holanda na primeira fase por 3 a 1, em casa, na cidade de Albertville, e agora vai pegar a Itália.

O ponto final da França foi conquistado neste domingo, por Adrian Mannarino. Número 25 do mundo, o tenista passou por Robin Haase, 42.º do ranking da ATP, em uma batalha de 4h21min de duração. Em cinco sets, ele levou a melhor com parciais de 4/6, 7/6 (7/5), 7/5, 6/7 (2/7) e 7/5.

Com isso, Mannarino se redimiu da decepção na estreia, quando foi derrotado por Thiemo De Bakker. Richard Gasquet, contra Haase, havia marcado o primeiro ponto da França, que encaminhou a classificação no duelo de duplas, quando Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut passaram por Haase e Jean-Julien Rojer.

Se os campeões avançaram, os atuais vices também passaram às quartas de final neste domingo. A Bélgica eliminou a Hungria por 3 a 1, em Liège, e o último ponto foi garantido por David Goffin, que confirmou o favoritismo diante de Marton Fucsovics por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/4, 3/6 e 6/2.

Goffin havia batido Attila Balazs na sexta, enquanto Fucsovics foi derrotado por Ruben Bemelmans na estreia. O único ponto da Hungria veio nas duplas, com Balazs e Fucsovics diante de Bemelmans e Joris De Loore. Agora, a Bélgica vai encarar nas quartas os Estados Unidos.

Outra que confirmou a classificação foi a Espanha, ao fazer 3 a 1 na Grã-Bretanha, em Marbella. Neste domingo, Albert Ramos-Vinolas derrotou Cameron Norrie por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6, 7/6 (7/4) e 6/2, e garantiu o último ponto ao país, que vai encarar nas quartas a Alemanha.

Por fim, a Croácia também se garantiu nas quartas neste domingo ao fechar o confronto com o Canadá por 3 a 1, em casa, na cidade de Osijek. No duelo de promessas do tênis, Borna Coric, de 21 anos, deu o último ponto ao país europeu ao derrotar Denis Shapovalov, de 18 anos, por 3 sets a 0, com triplo 6/4. Nas quartas, os croatas encararão o Casaquistão.