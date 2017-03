Atrapalhada pela chuva, final do Brasil Open tem continuidade adiada para segunda

Depois de André Sá e Rogério Dutra Silva conquistarem o título de duplas do Brasil Open nas primeiras horas da tarde, a final de simples do ATP 250 realizado em quadras de saibro, em São Paulo, não pôde ser encerrada neste domingo por causa da constante chuva que atingiu a capital paulista no início da noite e interrompeu o confronto entre o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Albert Ramos-Viñolas.

A partida precisou ser paralisada quando estava empatada em 3/3 no segundo set, depois de Ramos-Viñolas ter vencido a primeira parcial por 7/6, com 7/3 no tie-break. Depois de informar que o jogo não poderia ser reiniciado antes das 21 horas deste domingo, a organização da competição confirmou que a continuidade do confronto foi adiada para esta segunda-feira, às 12 horas.

Os organizadores também informaram que o público que comprou ingresso para as finais deste domingo poderá acompanhar a sequência deste confronto de simples, nesta segunda, ao apresentar o bilhete original que adquiriu anteriormente.

Antes da paralisação da partida por causa da chuva, Ramos-Viñolas, segundo cabeça de chave deste Brasil Open e atual 24º colocado do ranking mundial, chegou a salvar dois set points conseguidos por Cuevas. Com o saque na mão nas duas ocasiões, ele não sucumbiu à pressão imposta pelo atual bicampeão da competição e depois triunfou no tie-break.

Já no segundo set, o uruguaio conquistou uma quebra de saque e abriu vantagem, mas Ramos-Viñolas reagiu e conseguiu o empate por 3 a 3 antes de a partida ser interrompida por causa da chuva.

Nesta segunda-feira, o espanhol tentará liquidar o jogo para ganhar o seu segundo título de nível ATP na carreira, enquanto Cuevas, o 33º colocado do ranking, buscará uma virada para festejar um inédito tricampeonato consecutivo do Brasil Open. O espanhol Nicolas Almagro também ganhou três taças da competição, mas não em três edições consecutivas do evento, que ele conquistou em 2008, 2011 e 2012.

