Atlético vence América em jogo-treino com 2 gols de Marrony e lesão de Tardelli

Jogo-treino foi disputado na Cidade do Galo - (Foto: Bruno Cantini/Divulgação)

O ensaio do Atlético Mineiro para a volta oficial aos gramados após mais de quatro meses de paralisação das competições teve vitória, gols do reforço Marrony e lesão de Diego Tardelli. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por Jorge Sampaoli derrotou o América Mineiro por 3 a 2, na Cidade do Galo, em jogo-treino.

O América-MG ficou duas vezes na frente, com os gols de Rodolfo (1 a 0) e Felipe Augusto (2 a 1). Marrony fez dois gols para o Atlético-MG, após assistências de Marquinhos e Hyoran. E o outro gol do time foi de Hyoran, em cobrança de pênalti.

"Fico feliz por ter feito dois gols, começando bem, não só eu como todo o time, que teve um comportamento muito bom, ainda mais no segundo tempo. Então, fico feliz que pude ajudar ao máximo e, se Deus quiser, fazer muitos gols mais. Costumo dizer que tudo é momento, é fase, então, minha adaptação está sendo muito boa, tanto aqui no CT como fora, em casa. Isso está me ajudando bastante, então, só tenho a evoluir", disse Marrony.

A atividade teve quatro tempos de 30 minutos. Nos dois primeiros, Sampaoli escalou o Atlético-MG com: Rafael; Guga, Réver, Igor Rabello, Arana; Allan, Nathan, Hyoran, Savarino, Marquinhos e Marrony.

Na segunda hora do jogo-treino, o Atlético-MG atuou com Victor; Maílton, Bueno, Junior Alonso e Fábio Santos; Léo Sena, Guilherme Castilho e Dylan Borrero; Otero, Sávio e Diego Tardelli (Giovani). Tardelli precisou deixar a atividade antes do fim por causa de uma lesão no tornozelo direito. Como explicou Rodrigo Lasmar, diretor médico do clube.

"O Diego teve um trauma no tornozelo direito, um lance importante. Ele não conseguiu continuar no campo, foi iniciado tratamento com gelo e medicamentos e, à tarde, vamos fazer os exames de imagem para diagnosticar o que aconteceu, descartar uma possível fratura e dar sequência no que será feito. O importante agora é acompanhar um pouco mais, a gente precisa dessas imagens, dos exames complementares, para que seja feito o diagnóstico e aí, sim, na sequência, a gente poder dizer qual será o tratamento, o que ele vai precisar e fazer", informou Lasmar.

A atividade teve exibição pelos canais da YouTube dos clubes. Na TV Galo, o pico de audiência foi de 90 mil pessoas simultaneamente. E somava 180 mil visualizações no YouTube até as 14 horas desta quarta-feira. Já a TV Coelho tinha 42 mil exibições no mesmo horário. Os times vão se reencontrar na volta do Campeonato Mineiro, no dia 26, pela penúltima rodada da primeira fase.