Atlético-PR vence Fluminense de virada e fica mais perto do G6 do Brasileirão

O Atlético-PR está de volta à briga por vaga na Copa Libertadores de 2018. O time paranaense fez a lição de casa e superou o Fluminense por 3 a 1, de virada, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O confronto foi válido pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, o Atlético encerra uma série de três rodadas sem vitórias, já que vinha de dois empates e uma derrota. Agora, está na oitava posição, com 34 pontos, três a menos que o Botafogo, último colocado do G6 (zona de classificação para a Copa Libertadores).

O Fluminense, por outro lado, estacionou nos 31 pontos, na 11.ª colocação, e ficou mais distante da briga por Libertadores. O time carioca, que vinha de triunfo sobre a LDU pela Copa Sul-Americana, também chega a três jogos sem vitórias na competição nacional, com duas derrotas e um empate.

A estratégia dos dois times ficou muito bem definida no primeiro tempo do duelo deste domingo. O Atlético buscou o jogo, enquanto o Fluminense adotou uma postura mais cautelosa. A formação defensiva fez o time carioca correr riscos em vários momentos. Como aos 22 minutos, quando o atacante Ribamar escapou pela ponta direita e bateu prensado com o marcador. A bola ganhou altura, encobriu o goleiro Júlio César e pegou no travessão.

Os paranaenses tiveram o domínio, mas não converteram as chances em gols. Por volta dos 35 minutos de jogo, o time já ostentava 12 finalizações contra apenas duas do adversário. Mas, na primeira chegada com perigo, o Fluminense abriu o placar. Aos 46 minutos, o meia Gustavo Scarpa cobrou escanteio da direita e o atacante Henrique Dourado subiu sozinho na segunda trave para marcar de cabeça. Ele é o artilheiro do Brasileirão, com 14 gols.

Na segunda etapa, o Atlético não demorou a chegar ao empate. E também o fez e bola parada. Aos dez minutos, o meia Felipe Gedoz bateu falta frontal ao gol, a bola passou no meio da barreira e matou o goleiro Júlio César, que só observou.

O empate fez os donos da casa crescerem e pressionarem. Até que aos 34 minutos chegaram à virada. O meia Sidcley deu belo passe para Ribamar. Ele girou e bateu na saída do goleiro. No final, aos 45 minutos, o time ainda ampliou. O lateral Jonathan pegou sobra na área e mandou de canhota, no ângulo direito de Júlio César.

No próximo sábado, às 21 horas, o Atlético-PR volta a campo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Fluminense recebe o Palmeiras, no domingo, às 16 horas, no Maracanã. Antes, porém, visita a LDU-EQU pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 3 X 1 FLUMINENSE

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho González (Matheus Rossetto), Felipe Gedoz (Sidcley), Pablo (Matheus Anjos) e Nikão; Ribamar. Técnico: Fabiano Soares.

FLUMINENSE - Julio César; Mateus Norton, Frazan, Nogueira e Marlon; Marlon Freitas, Wendel, Richard (Renato), Gustavo Scarpa e Wellington Silva (Peu); Henrique Dourado (Marcos Júnior). Técnico: Abel Braga.

GOLS - Henrique Dourado, aos 46 minutos do primeiro tempo; Felipe Gedoz, aos 10, Ribamar, aos 34, e Jonathan, aos 45 do segundo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Lucho González, Fabrício, Thiago Heleno (Atlético-PR); Wendel, Marlon e Frazan (Fluminense).

RENDA - R$ 206.492,50.

PÚBLICO - 11.321 pagantes (13.404 torcedores).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

