Atlético-PR esbarra na Chapecoense, empata sem gols e estaciona no Brasileirão

Em um jogo muito amarrado, o Atlético Paranaense ficou apenas no 0 a 0 com a Chapecoense na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sábado, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa tentou tomar a iniciativa do jogo, mas nas duas principais oportunidades que conseguiu criar o goleiro Jandrei apareceu bem para evitar a vitória. Já o clube de Chapecó (SP) sofreu para sair da marcação e praticamente não deu trabalho para o goleiro Weverton.

O resultado deixou a Chapecoense com 39 pontos, ainda ameaçada pela zona de rebaixamento, mas com seis pontos de vantagem para o Vitória, atual 17.º colocado - os baianos ainda jogam neste domingo contra o lanterna Atlético Goianiense. Já o Atlético Paranaense aparece com 42 pontos, agora há três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate.

Como não poderia ser diferente, o Atlético Paranaense começou o jogo tomando a iniciativa e buscando se impor na Arena da Baixada. Ainda assim, as trocas de passes no campo de ataque não se traduziam em chances claras de gol, principalmente devido à falta de pontaria paranaense, que arrematou duas vezes contra Jandrei nos 10 primeiros minutos, ambas pela linha de fundo.

A Chapecoense conseguiu responder aos 15 minutos, na oportunidade mais clara do primeiro tempo. Luiz Antônio cobrou o escanteio pela esquerda, a bola ficou viva dentro da grande área, após bate e rebate, e sobrou para Wellington Paulista, que tentou mandar pra o fundo das redes, mas viu Thiago Heleno tirar em cima da linha duas vezes. A defesa do Atlético Paranaense completou o serviço e afastou o perigo.

Com o fim do primeiro tempo ficou clara a diferença entre as propostas de jogo. O Atlético Paranaense encerrou com quase 70% da posse de bola, mas pouco exigiu de Jandrei, enquanto que a Chapecoense se arriscou pouco no ataque e trabalhou justamente nos espaços que o adversário deixava. Ainda assim, a maior batalha da partida era no meio de campo, com os dois times buscando tomar o controle do setor.

Durante o intervalo, a torcida do Atlético Paranaense pediu Felipe Gedoz, artilheiro do time na temporada e que começou no banco de reservas. Quando ele partiu para o aquecimento, arrancou aplausos da arquibancada, mas só pode entrar em campo aos 23 minutos. Do banco viu Nikão receber na grande área e tentar um voleio com estilo para uma linha defesa de Jandrei, aos nove.

No lance seguinte, aos 12 minutos, Wanderson aproveitou um novo cruzamento da direita e subiu sozinho na linha da pequena área. Mesmo sem marcação ele testou em cima de Jandrei, que deu o rebote em cima de Thiago Heleno e o zagueiro também não conseguiu aproveitar.

Na primeira falha de Wanderson no segundo tempo, Apodi cruzou rasteiro e a defesa paranaense tentou cortar, mas quase mandou contra a própria meta.

No próximo dia 5, um domingo, às 17 horas, a Chapecoense recebe o Sport na Arena Condá, em Chapecó, pela 32.ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia e horário, o Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 0 x 0 CHAPECOENSE

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho González (Matheus Rossetto), Sidcley (Felipe Gedoz) e Guilherme; Nikão e Ribamar (Douglas Coutinho). Técnico: Fabiano Soares.

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Amaral (Elicarlos), Canteros e Luiz Antônio (Nadson); Arthur Caíke (João Pedro) e Wellington Paulista. Técnico: Gilson Kleina.

CARTÕES AMARELOS - Lucho González (Atlético-PR); Jandrei, Canteros, Apodi e Fabrício Bruno (Chapecoense).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).