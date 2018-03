Atlético-PR empata com o Ceará em Curitiba e se complica na Copa do Brasil

O Atlético Paranaense não começou bem a terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, mesmo jogando na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Com um jogador a menos desde os 23 minutos, quando perdeu o zagueiro Thiago Heleno expulso, o time paranaense não foi além do empate sem gols com o Ceará.

Este resultado é ruim porque agora a decisão da vaga para a quarta fase vai acontecer dentro da Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no dia 14 de março. Quem vencer vai se classificar.

O Ceará deverá contar com forte apoio de sua torcida, que costuma comparecer em grande número em jogos importantes. Se ocorrer novo empate, então, a definição vai acontecer por meio das cobranças de pênaltis.

A direção atleticana, como já aconteceu em outros anos, optou por escalar um time alternativo no Estadual, justamente, para priorizar a Copa do Brasil e depois a Copa Sul-Americana. Mas tem sofrido na competição nacional. Na segunda fase do torneio, penou para vencer o Tubarão-SC, por 5 a 4, também em casa, na semana passada.

Em outro jogo encerrado no final da noite desta quarta-feira, na capital cearense, no estádio Presidente Vargas, Ferroviário e Vila Nova-GO empataram por 1 a 1. Os cearenses abriram o placar aos 49 minutos do primeiro tempo com Janeudo, cobrando pênalti. Os goianos empataram com Keké, aos 28 da etapa final.

Quem vencer no Serra Dourada, em Goiânia, no jogo de volta, vai ficar com a vaga. Novo empate e a definição vai se dar através dos pênaltis.