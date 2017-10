Atlético-PR e Atlético-GO empatam em jogo com protesto e polêmica da arbitragem

O empate não interessava a ninguém, mas foi justamente isso que aconteceu na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada. O placar de 2 a 2 deixa o Atlético-PR ainda mais distante da classificação para a Copa Libertadores e mantém o Atlético-GO na lanterna do Campeonato Brasileiro, em situação bastante delicada. A partida foi válida pela 27.ª rodada.

Sem ganhar há três jogos, o Atlético-PR, que deixou o gramado debaixo de muitas vaias, estacionou nos 35 pontos e segue na zona intermediária. Enquanto isso, o Atlético-GO continua na sua luta contra o rebaixamento, mas amarga a lanterna, com 26 pontos.

Muitos torcedores, principalmente os integrantes das torcidas organizadas, acompanharam o jogo em um telão instalado na praça que fica ao lado da Arena da Baixada como forma de protesto. O alvo é a diretoria e algumas medidas que estão sendo tomadas, como a proibição de instrumentos e símbolos das organizadas no estádio.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e com alguns lances polêmicos. Jogando em casa, o Atlético-PR começou a partida pressionando e teve uma grande oportunidade aos 22 minutos, mas Marcos, que já havia salvado duas vezes, defendeu pênalti cobrado por Felipe Gedoz.

Dois minutos depois, Luiz Fernando ficou com a sobra, dominou no peito e finalizou sem chances para Weverton, colocando o visitante na frente do placar.

Aos 31 minutos, os donos da casa buscaram o empate. Guilherme cabeceou e Marcos defendeu, mas o árbitro, com a ajuda do auxiliar, assinalou gol justificando que a bola já havia passado a linha. Um lance duvidoso. Na sequência, o meia acertou a trave em chute de primeira.

De tanto pressionar, o Atlético-PR conseguiu a virada aos 41 minutos. Marcos saiu mal após cobrança de escanteio e Lucho González cabeceou para o gol aberto na segunda trave.

Logo aos sete minutos do segundo tempo, Niltinho quase deixou tudo igual. O atacante tentou o cruzamento, mas pegou errado e a bola passou raspando o travessão. Depois disso, o jogo caiu de produção e só foi ganhar em emoção nos minutos finais. Após cruzamento de Niltinho, com um leve desvio de perna esquerda, Walter deixou tudo igual aos 37 minutos.

Este gol deixou a partida aberta. Pressionado pela irritada torcida, o time da casa se lançou ao ataque na base do desespero. No último lance do jogo, Fabrício desviou e Ederson, na cara de Marcos, chutou torto e desperdiçou uma boa chance de gol. Seria o da vitória, mas o empate foi mais justo.

O Atlético-PR volta a campo no sábado, contra o São Paulo, às 21 horas, no Pacaembu, em São Paulo. Já Atlético-GO recebe o Palmeiras no dia seguinte, às 17 horas, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Os jogos são válidos pela 28.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 X 2 ATLÉTICO-GO

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Wanderson e Fabrício; Pavez, Lucho González (Eduardo Henrique), Guilherme, Felipe Gedoz (Sidcley) e Nikão; Ribamar (Ederson). Técnico: Fabiano Soares.

ATLÉTICO-GO - Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo (André Castro), Paulinho (Diego Rosa), Niltinho (Breno Lopes), Jorginho e Luiz Fernando; Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

GOLS - Luiz Fernando, aos 24, Guilherme, aos 31, e Lucho González, aos 41 minutos do primeiro tempo. Walter, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani (ES).

CARTÕES AMARELOS - Wanderson e Fabrício (Atlético-PR); Jorginho e Luiz Fernando (Atlético-GO).

RENDA - R$ 90.257,50.

PÚBLICO - 5.864 pagantes (7.537 total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

