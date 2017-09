Atlético-PR acerta a trave quatro vezes e empata com o Coritiba em casa

O Atlético-PR não estava com sorte neste domingo. Recebendo o rival Coritiba na Arena da Baixada, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time da casa acertou a trave quatro vezes, uma delas em cobrança de pênalti de Nikão. Além disso, viu o adversário abrir o placar na única chance que criou e só conseguiu buscar o empate por 1 a 1 nos minutos finais em outra penalidade, esta convertida por Felipe Gedoz.

Com o empate, o Atlético-PR chegOU ao 31 pontos, na zona intermediária da classificação, e perdeu a oportunidade de entrar no G6. O Coritiba, com 27, em 14.º lugar, segue lutando contra o rebaixamento e ainda pode entrar na zona de descenso dependendo dos demais resultados da rodada.

O Atlético-PR começou melhor e só não abriu o placar porque a trave salvou o goleiro Wilson em duas oportunidades. Na primeira grande chance do time da casa, Nikão cobrou escanteio e Paulo André cabeceou sozinho, mas a bola parou na trave direita.

Aos 40 minutos, os mandantes tiveram uma chance ainda mais clara em cobrança de pênalti, após Alan Santos derrubar Lucas Fernandes dentro da área. Na cobrança, no entanto, Nikão deslocou o goleiro, mas também acertou o poste.

O castigo veio cinco minutos mais tarde. Na primeira chance clara do Coritiba, Rafael Longuine cobrou falta para a área e o zagueiro Werley desviou de cabeça, abrindo o placar para os visitantes.

Na segunda etapa, a trave seguiu salvando o Coritiba do empate. Pressionando, o Atlético-PR acertou o poste pela terceira vez em cobrança de falta de Felipe Gedoz. De tanto insistir, o time teve uma nova chance aos 41 minutos, em mais um pênalti, dessa vez cometido por Iago sobre Felipe Gedoz. O próprio Gedoz cobrou e empatou a partida, finalmente tirando o grito de gol que estava entalado na garganta da torcida atleticana.

Após o gol, a pressão atleticana foi grande, mas o dia não era mesmo de sorte para o time da casa. Aos 46 minutos, Ribamar recebeu boa bola de Guilherme e bateu de primeira deslocando o goleiro Wilson. Novamente a trave impediu o gol atleticano e garantiu o empate no clássico.

Ao final do jogo, os jogadores cercaram o árbitro no centro do gramado reclamando sobre o lance do pênalti. Um cartão vermelho subiu para Werley. O Atlético-PR volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, pela 24.ª rodada, quando receberá o Fluminense em mais uma partida na Arena da Baixada. Na segunda-feira seguinte, o Coritiba fecha a rodada enfrentado o Palmeiras, no Pacaembu, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 X 1 CORITIBA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho González (Matheus Rossetto), Guilherme e Nikão; Lucas Fernandes (Felipe Gedoz) e Éderson (Ribamar). Técnico: Fabiano Soares.

CORITIBA - Wilson; Léo, Walisson Maia, Werley (Cléber) e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani e Rafael Longuine (Tiago Real); Rildo, Getterson (Iago) e Kleber. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Werley, aos 45 minutos do primeiro tempo. Felipe Gedoz, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme (Atlético-PR); Léo, Willia Matheus e Kleber (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Werley (Coritiba).

RENDA - R$ 376.885.

PÚBLICO - 17.420 presentes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

