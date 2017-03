Atlético-PR abre 2 a 0, mas vacila e sofre empate da Universidad Católica no fim

Se Paulo Autuori disse que o Atlético-PR "aprendeu a sofrer" no estágio preliminar da Libertadores, a equipe não mostrou a mesma capacidade nesta terça-feira. Diante de sua torcida na Arena da Baixada, chegou a abrir 2 a 0 mesmo não jogando bem, mas ruiu diante da pressão do adversário nos últimos minutos e teve que lamentar o empate por 2 a 2 na estreia da fase de grupos.

Depois de abrir o placar logo aos quatro minutos, com Lucho González, o Atlético-PR abusou dos erros de passe. No segundo tempo, aceitou a pressão da Universidad Católica, recuou, mas ainda assim "achou" o segundo em uma pintura de Nikão. Só que quando o confronto parecia decidido, o time vacilou na defesa e sofreu dois gols "relâmpagos" depois dos 40 minutos.

Com o resultado desta terça, as duas equipes largam em igualdade no Grupo 4 da Libertadores, que conta ainda com Flamengo e San Lorenzo - eles se enfrentam nesta quarta. No domingo, o Atlético-PR pega o Londrina, pelo Estadual, mas já na quarta vai à Argentina encarar o San Lorenzo.

O JOGO - As equipes ainda buscavam o melhor posicionamento em campo quando o Atlético-PR abriu o placar. Aos quatro minutos, Thiago Heleno deu lançamento longo para Jonathan, que recebeu na linha de fundo com tempo para levantar a cabeça e encontrar Lucho González. Na marca do pênalti, o argentino bateu com categoria, no contrapé do goleiro.

O início dos donos da casa foi dominante. Com marcação alta, o Atlético-PR atrapalhou a saída de bola dos donos da casa, retomou a posse diversas vezes e ganhou o campo de ataque, principalmente pelo lado direito. Aos 18, Carlos Alberto fez fila pelo setor, mas ficou sem perna para bater e jogou para fora.

As melhores chances eram sempre aproveitando a fragilidade do lado esquerdo do setor defensivo do adversário. Quatro minutos depois, Nikão roubou a bola por ali e inverteu para Gedoz. O meia entrou na área, pedalou e bateu firme, para boa defesa de Toselli.

Depois de um ótimo início, o Atlético-PR passou a errar demais. Thiago Heleno, de cabeça, ainda assustou, mas aos poucos a Universidad Católica cresceu, conseguiu envolver a defesa adversária com bons toques e assustou quando Santiago Silva tabelou com Fuenzalida na direita e o gol só não saiu porque Jonathan cortou.

O Atlético-PR voltou para o segundo tempo com a clara intenção de diminuir o ritmo e ficar mais com a bola no pé, mas os erros de passe seguiam atormentando a equipe. Do outro lado, a Universidad Católica veio embalada e quase deixou tudo igual aos três minutos. Noir invadiu a área como quis pela esquerda e encontrou Kalinski no meio da área. O meia bateu de primeira, rente ao travessão.

Sem sucesso quando ia ao ataque, o Atlético-PR recuou e deu todo o campo para o adversário, que parecia jogar em casa. As ações eram todas tomadas pelos chilenos, que quase marcaram mais uma vez aos 18, quando Fuenzalida cruzou e Santiago Silva cabeceou firme, exigindo grande defesa de Weverton.

O nervosismo já tomava conta dos jogadores e do banco de reservas do Atlético-PR quando o talento de dois jogadores resolveu. Aos 30 minutos, Rossetto recebeu na intermediária e deu lindo toque de letra para Nikão. O meia dominou, cortou para a perna esquerda e bateu com extrema categoria, encobrindo o goleiro e acertando o ângulo de Toselli.

O segundo gol não esmoreceu a Universidad Católica, que se lançou imediatamente à frente. Aos 34, Kalinski e Lamaro perderam grandes chances. Mas seis minutos depois, não teve jeito. Com facilidade, os chilenos trocaram passes na área do Atlético-PR, Gutiérrez ajeitou e Fuenzalida cruzou para Llanos marcar de cabeça.

O desespero tomou conta dos donos da casa, e os chilenos acreditaram no empate. Somente um minuto depois, Llanos tirou tinta da trave com finalização de dentro da área. E a pressão resultou no empate aos 42. Noir foi lançado em posição duvidosa e finalizou sozinho quase da pequena área. Num jogo tão imprevisível, Pablo ainda acertou o travessão nos acréscimos, no último lance do confronto.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 2 X 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio (Wanderson), Lucho González (Matheus Rossetto), Carlos Alberto (Douglas Coutinho), Felipe Gedoz e Nikão; Pablo. Técnico: Paulo Autuori.

UNIVERSIDAD CATÓLICA - Toselli; Espinoza (Llanos), Lanaro, Maripán e Alfonso Parot; Fuentes (Cordero), Fuenzalida, Kalinski, Ricardo Noir e Diego Buonanotte; Santiago Silva (Gutiérrez). Técnico: Mario Salas.

GOLS - Lucho González, aos quatro minutos do primeiro tempo. Nikão, aos 30, Llanos, aos 40, e Noir, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ulises Mereles (Fifa/Paraguai).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Heleno (Atlético-PR); Kalinski, Fuenzalida (Universidad Católica).

CARTÃO VERMELHO - Maripán (Universidad Católica).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

