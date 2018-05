Atlético-MG vira, vence o Atlético-PR na Arena da Baixada e encosta nos líderes

O Atlético-MG poupou elenco no meio de semana para priorizar o Campeonato Brasileiro e conseguiu se aproximar dos líderes ao derrotar o Atlético-PR por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela quinta rodada.

A boa vitória colocou o time mineiro com os mesmos dez pontos do líder Flamengo e do vice-líder Corinthians. A equipe de Belo Horizonte, no entanto, fica em terceiro lugar pelo saldo de gols inferior ao dos dois primeiros colocados. O Atlético-PR perdeu a segunda seguida dentro de casa e caiu para o 13.º lugar, com cinco pontos.

Ainda poupando alguns titulares (Thiago Heleno, Lucho e Rosseto), o técnico Fernando Diniz foi obrigado a mexer no time logo no início após Renan Lodi sentir uma lesão. Wanderson foi a campo e Thiago Carleto foi adiantado para jogar na linha de meio-campo.

As constantes trocas de passes e posições ajudaram os donos da casa a controlar a partida. A primeira chance de perigo saiu aos 17 minutos. Depois de cruzamento da direita, Pablo subiu e testou firme, exigindo grande defesa de Victor. A bola ainda tocou na trave antes de sair pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, em seguida, o goleiro atleticano fez outro pequeno milagre em finalização de Nikão dentro da área.

Sofrendo pressão e com dificuldades para acertar passes do meio para frente, o time mineiro respondeu na bola parada. Gabriel subiu mais que a defesa adversária e testou firme cobrança de escanteio de Otero, mas Santos fez grande defesa. Apesar do susto, os paranaenses seguiam em cima e depois de pararem em Victor mais uma vez, agora em finalização de Pavez, marcaram aos 30 minutos. Em nova cobrança de escanteio, Pablo antecipou a marcação no primeiro pau e não deu chances para Victor.

Sofrendo para sair da pressão imposta pelo rival, o Atlético-MG fez duas trocas ainda no primeiro tempo. Elias e Cazares foram a campo nos lugares de Luan e Otero, respectivamente. A expectativa era de que as coisas poderiam melhorar. O que se viu no começo do segundo tempo, no entanto, foi uma repetição. Os donos da casa seguiram marcando em cima e fazendo Victor trabalhar. Logo aos dois minutos, Nikão tentou de fora da área e Victor teve que fazer outra boa defesa.

Depois do susto, os mineiros conseguiram entrar no jogo. A dupla de ataque funcionou bem aos sete minutos e Róger Guedes parou em Santos depois de receber passe de Ricardo Oliveira. Na cobrança de escanteio seguinte saiu o empate. Aos oito minutos, Bremer subiu e testou firme para marcar seu primeiro gol como profissional. O lance animou os visitantes, que pressionaram o adversário no campo de defesa.

Nas bolas paradas, o Atlético-MG seguiu assustando. Róger Guedes, duas vezes, errou o alvo por pouco. Na terceira, veio a virada. Aos 19 minutos, depois de lançamento longo, Santos cortou fora da área e deixou o gol vazio para que o atacante mandasse de cabeça para o fundo das redes.

Os visitantes seguiram superiores, criando boas jogadas com Cazares. O meia colocou Ricardo Oliveira duas vezes em boas condições de completar para as redes, mas o veterano centroavante não conseguiu marcar.

O Atlético-PR se lançou ao ataque e cedeu espaço ao adversário. Em contra-ataques, os mineiros perderam outras grandes chances. Róger Guedes, duas vezes, e Galdezani se encarregaram de perder as oportunidades.

Os dois times voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h30, o Atlético-MG visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó no jogo de volta das oitavas de final. No confronto de ida, o Atlético-PR recebe o Cruzeiro, às 21h50, na Arena da Baixada, em Curitiba. No final de semana, os mineiros fazem clássico contra o Cruzeiro, no sábado, às 16 horas, na Arena Independência, enquanto o time paranaense visita o Fluminense, no domingo, às 19 horas, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 2 ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-PR - Santos; José Ivaldo, Pavez (Raphael Veiga) e Thiago Carleto; Jonathan, Camacho, Bruno Guimarães e Renan Lodi (Wanderson); Nikão, Pablo e Guilherme (Éderson). Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adílson e Gustavo Blanco (Matheus Galdezani); Róger Guedes, Luan (Elias) e Otero (Cazáres); Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Carleto e Bruno Guimarães (Atlético-PR); Bremer e Gustavo Blanco (Atlético-MG).

GOLS - Pavez, aos 30 minutos do primeiro tempo; Bremer, aos 8, e Róger Guedes, aos 19 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 115.695,00.

PÚBLICO - 7.505 pagantes (8.400 total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).