Atlético-MG terá volta de Luan na segunda e renova com Gabriel até 2021

O atacante Luan pode, enfim, disputar a sua primeira partida oficial pelo Atlético Mineiro em 2017. Nesta sexta-feira, no primeiro treinamento do time após a volta da Argentina, onde estreou na Copa Libertadores na última quarta, ele treinou normalmente, com o técnico Roger Machado revelando a intenção de aproveitá-lo.

Luan está livre de dores no joelho direito e a tendência é de que fique no banco de reservas na próxima segunda-feira, quando o time vai duelar com o Tupi, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. E Roger adiantou que deverá colocá-lo em campo durante o segundo tempo.

"O Luan já está na segunda semana, quero poder aproveitá-lo, se possível alguns minutos, levá-lo para o banco, ver como ele se comporta no treino de amanhã. Pelo que a gente viu hoje, ele se mostrou bem desenvolto na atividade", destacou Roger Machado.

Além de Luan, outra atração do treinamento desta sexta-feira foi o zagueiro Erazo, recuperado de dores no joelho direito. Roger adiantou, porém, que será cauteloso e ainda não contará com o equatoriano para o duelo de segunda. "O Erazo está na primeira semana, voltando aos treinamentos normais. Ele ainda precisa de um pouco mais de rodagem nos treinos, assim como fizemos com o Luan", explicou.

CONTRATOS RENOVADOS - O Atlético também confirmou nesta sexta-feira a renovação dos contratos de dois jogadores formados na base do clube. São os casos do zagueiro Gabriel, que ampliou o seu vínculo até dezembro de 2021, e do lateral-esquerdo Leonan, que assinou até março de 2020.

