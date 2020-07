Atlético-MG revela que Tardelli vai precisar passar por cirurgia

Diego Tardelli Atlético-MG - (Foto: Pedro Souza)

O Atlético-MG informou que o atacante Diego Tardelli vai precisar passar por cirurgia nesta quinta-feira. O jogador sofreu uma fratura-luxação do tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem durante jogo-treino contra o América-MG, nesta quarta, em preparação para o retorno do Campeonato Mineiro.

O lance da lesão ocorreu na quarta etapa do jogo-treino realizado nesta quarta-feira. Diego Tardelli havia iniciado a atividade na reserva e entrou na terceira etapa. O clube não estimou um prazo para o retorno do jogador aos gramados

O atacante retornou ao Atlético-MG antes da pandemia do novo coronavírus. Após a volta, ele participou apenas de uma partida, no clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.

O departamento médico do Atlético-MG já contava com o zagueiro Gabriel, com problemas no púbis, e com o volante Gustavo Blanco, em recuperação de lesão no quadril. Cazares e Bruno Silva estão na fase de transição física, com treinos individuais de recondicionamento.

Sem Diego Tardelli, o técnico Jorge Sampaoli tem à disposição para a posição de centroavante apenas o jovem Marrony, que marcou dois gols na vitória por 3 a 2 no jogo-treino contra o América-MG.