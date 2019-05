Atlético-MG poupa Luan e mais 4 contra o Ceará e segue sem Adilson e Cazares

O Atlético Mineiro estará bastante desfalcado para o duelo com o Ceará, sábado, no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube comunicou que cinco jogadores serão poupados, incluindo o atacante Luan. Já o volante Adilson e o meia Cazares seguem lesionados.

Após o duelo com o Ceará, o Atlético-MG viajará à Venezuela, onde vai enfrentar o Zamora, na terça-feira, pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores. Embora o time esteja eliminado do torneio continental, o jogo tem sua importância, pois a equipe precisa vencer para se classificar à segunda fase da Copa Sul-Americana como terceiro colocado do seu grupo.

Assim, o técnico interino Rodrigo Santana decidiu dar um descanso a cinco jogadores, sendo Luan o único deles com status de titular. Os outros são o zagueiro Leonardo Silva, os meias Vinícius e Terans e o atacante Alerrandro.

Esse quinteto não viajou a Fortaleza e vai permanecer treinando em Belo Horizonte, seguindo para a Venezuela na madrugada de domingo. Isso pode ser um indicativo, inclusive, de que o time poderá poupar alguns jogadores no confronto com o Zamora, com Santana escalando esses suplentes contra o Zamora.

Além deles, o Atlético-MG não contará com Adilson e Cazares contra o Ceará. O volante tem um incômodo na panturrilha direita, enquanto o meia equatoriano ainda se recupera de um desconforto muscular.

Santana não confirmou a escalação do Atlético-MG para encarar o Ceará, mas Nathan é o favorito para assumir a vaga de Luan na formação titular - Maicon Bolt é a outra opção do interino.

Assim, o time deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Nathan, Chará e Geuvânio; Ricardo Oliveira.