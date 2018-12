Atlético-MG oficializa retorno de Réver e assina com zagueiro até 2021

De volta à Copa Libertadores na temporada 2019, o Atlético Mineiro contará com o capitão que levantou a taça do torneio em 2013. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube oficializou o retorno do zagueiro Réver, que assinou um acordo válido até dezembro de 2021.

"Estou me sentindo em casa realmente, um lugar que me acolheu muito bem na minha primeira passagem. Sou muito grato ao Atlético e à diretoria, que me buscou novamente. Fico muito feliz e espero corresponder com grandes partidas e títulos. Esse é o meu maior objetivo e sempre será, com a camisa do Atlético, onde me sinto muito bem", disse o zagueiro.

A contratação de Réver vinha sendo dada como certa há alguns dias, especialmente após o zagueiro desembarcar em Belo Horizonte para a realização de exames médicos. Mas só foi oficializada agora, com a assinatura de contrato, promovendo o seu retorno após passagens por Internacional e Flamengo, o seu último time.

Réver, que vai completar 34 anos em 4 de janeiro, disputou 177 jogos na sua primeira passagem pelo Atlético-MG, de 2010 a 2014. Foram 22 gols marcados, com a conquista dos títulos da Libertadores (2013), da Copa do Brasil (2014), da Recopa Sul-Americana (2014) e do Campeonato Mineiro (2012/2013).

"Minha primeira passagem aqui foi muito boa e espero que a segunda seja ainda melhor. Então, a gente vai procurar resgatar essa identificação e aumentá-la, mas só vou conseguir isso através de títulos e grandes jogos, para que o torcedor possa continuar tendo esse carinho que sempre teve comigo", completou.

Após Réver, a tendência é que o Atlético-MG oficialize a contratação do lateral-direito Guga, do Avaí, nos próximos dias. E para o sistema defensivo, o clube também negocia a chegada de Igor Rabello, que está no Botafogo.