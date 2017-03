Atlético-MG inscreve 11 pratas da casa na Libertadores

O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira os 30 atletas escolhidos para serem inscritos na fase de grupos da Copa Libertadores. Sem grandes novidades, o clube mineiro inscreveu 11 jogadores revelados em suas categorias de base. São nove jovens, além de Rafael Moura, que estreou pelo clube em 2004, e de Marcos Rocha, de 28 anos.

Aparecem na relação os goleiros Uilson e Cleiton, o lateral Leonan, os zagueiros Gabriel, Rodrigão e Jesiel, os volantes Yago e Ralph e o meia Thalis, além de Rafael Moura e Marcos Rocha. Só este último deve ser titular na estreia, nesta quarta-feira, contra o Godoy Cruz, na Argentina

Dos jogadores do elenco profissional do Atlético, só não foram inscritos o volante Lucas Cândido, que sofreu grave lesão no joelho em janeiro e só volta a jogar no segundo semestre, e o lateral-esquerdo Eron.

A lista não pode ser mudada durante a fase de grupos da Libertadores, que vai até maio. Nas oitavas de final são permitidas três mudanças, além de outras três antes da semifinal. Se chegar até lá, poderá inscrever o volante Roger Bernardo, que já assinou pré-contrato.

Confira os 30 inscritos e a numeração dos atletas:

1 - Victor

2 - Marcos Rocha

3 - Leonardo Silva

4 - Erazo

5 - Rafael Carioca

6 - Fábio Santos

7 - Robinho

8 - Elias

9 - Fred

10 - Cazares

11 - Otero

12 - Giovanni

13 - Rafael Moura

14 - Danilo

15 - Ralph

16 - Rodrigão

17 - Maicosuel

18 - Thalis

19 - Carlos César

20 - Leonan

21 - Adilson

22 - Carlos Eduardo

23 - Clayton

24 - Uilson

25 - Yago

26 - Felipe Santana

27 - Luan

28 - Jesiel

29 - Cleiton

30 - Gabriel

