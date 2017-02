Atlético-MG goleia em clássico e assume liderança isolada do Campeonato Mineiro

O Atlético Mineiro não teve pena do América-MG e o centroavante Fred não teve dó do clube em que foi formado. Neste domingo, no clássico disputado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, o time alvinegro goleou por 4 a 1 - com direito a três gols e uma assistência de seu artilheiro - e assumiu a liderança isolada com 100% de aproveitamento (12 pontos).

O time comandado pelo técnico Roger Machado está sozinho na primeira colocação da tabela de classificação graças ao tropeço do rival Cruzeiro, que empatou por 1 a 1 com a URT, em Patos de Minas (MG), no último sábado, e chegou a 10 pontos. A zona de classificação do campeonato é completada pela própria URT, em terceiro com oito, e o Tombense, em quarto com sete. O América-MG, que perdeu pela primeira vez na competição, aparece em sétimo lugar, com cinco pontos.

Os próximos compromissos de Atlético e América-MG serão novamente pelo Campeonato Mineiro, em sua quinta rodada. No próximo sábado, o clube alvinegro viajará até a cidade de Governador Valadares para enfrentar o lanterna Democrata, às 16h30. Um pouco mais tarde, às 19h30, o América-MG terá pela frente o Tombense, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Em campo, o clássico não foi tão fácil como o placar pode sugerir. No primeiro tempo, a disputa era igual até o Atlético abrir o placar aos 26 minutos. Após jogada rápida do venezuelano Otero pela direita, nas costas do lateral-esquerdo Pará, a zaga americana cortou o cruzamento nos pés de Fred, que chutou de primeira para as redes.

No segundo tempo, o show de Fred continuou. Aos 11 minutos, o meia equatoriano Cazares ganhou um lance que parecia perdido, a bola sobrou para Fábio Santos na esquerda e el colocou a bola na cabeça do centroavante, que só teve o trabalho de escorar para o gol. Pouco depois, aos 14, o América-MG esboçou uma reação com Hugo Almeida aproveitando cruzamento de Gustavo Blanco e diminuindo a desvantagem para 2 a 1.

O gol do América-MG não abalou o Atlético, que explorou muito bem os contra-ataques. Nos últimos minutos veio a goleada. Aos 43, após jogada pela direita, o atacante Robinho, em sua estreia oficial na temporada - entrou aos 21 -, rolou na área para Fred, que marcou com extrema tranquilidade o seu terceiro gol no clássico. E ainda teve tempo para o artilheiro dar uma de garçom e servir Maicossuel, aos 46, após rápido contra-ataque.

