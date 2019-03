Atlético-MG descarta Jobson, tem sondagens por Alerrandro e quer manter Leo Silva

Em meio à disputa da fase final do Campeonato Mineiro e da fase de grupos da Copa Libertadores, os bastidores do Atlético-MG estão agitados nos últimos dias. O diretor de futebol Marques afirmou nesta sexta-feira que o clube descartou a contratação do volante Jobson, do Red Bull Brasil, recebeu sondagens pelo atacante Alerrandro e tem interesse em renovar o contrato com o zagueiro Leonardo Silva.

Destaque do time de Campinas (SP), que fez a melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Paulista e vai enfrentar o Santos nas quartas de final, Jobson não será mais contratado pelo Atlético-MG por conta da conduta de seu empresário. O jogador também interessa ao próprio time santista.

"Tem muitos empresários que são realmente muito sérios no futebol, mas a maioria é de difícil trato. Os caras jogam, fazem leilão. Em leilão, o Atlético-MG não vai entrar nunca. O empresário oferece para o Atlético-MG e para outros 30 clubes. Aí é complicado. Muitas vezes o atleta tem potencial, mas não se ouve o que o atleta quer. A gente perde uma situação porque não vamos entrar em leilão de forma alguma", afirmou Marques, em entrevista à rádio 98 FM.

Sobre Alerrandro, o dirigente revelou que o clube já recebeu sondagens pelo jogador de 19 anos, que marcou oito gols no Campeonato Mineiro até agora. Mas reiterou que ainda não houve qualquer proposta. "Tivemos algumas sondagens pelo Alerrandro. Muitas situações superficiais ainda. Sondagens. Pessoal começa a perguntar. Está fazendo gols importantes, tem tido uma presença de área importante para nós no Mineiro. E a gente quer que ele prospere, que continue jogando bem, aí coisas boas vão aparecer para ele e para o Atlético-MG também".

Quem tem grandes chances de permanecer no elenco até o final deste ano é o zagueiro Leonardo Silva. O seu contrato vence ao final do Estadual, mas deverá ser prorrogado até dezembro, quando poderá se aposentar do futebol e, então, assumir um cargo na diretoria do Atlético-MG.

"Na semana passada ou retrasada, junto com o presidente (Sergio) Sette Câmara e o Lásaro Cunha (vice-presidente), o chamamos para uma prorrogação de contrato até o final do ano. O clube assumiu as portas para ele assumir a base do Atlético-MG assim que encerre (a carreira), continuará conosco por muito tempo", disse Marques.