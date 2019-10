Atlético-MG deixa Leonardo Silva fora do duelo com o Fortaleza

O Atlético Mineiro não contará com Leonardo Silva no duelo com o Fortaleza, sábado, no Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O veterano zagueiro, de 40 anos, não foi incluído pelo técnico Vagner Mancini na lista de 22 jogadores relacionados para o duelo e que viajaram nesta quinta-feira para a capital do Ceará.

Leonardo Silva foi escalado como titular nos quatro jogos que o Atlético-MG fez sob o comando de Mancini. Porém, na última quarta, ele foi substituído no intervalo da derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, do Independência.

Com a ausência de Leonardo Silva, a dúvida é se Mancini vai recolocar Réver na zaga - ele foi improvisado na função de volante nos últimos quatro jogos do time - ou escalará Maidana ao lado de Igor Rabello.

Certo mesmo é que dois estrangeiros do setor ofensivo serão desfalques diante do Fortaleza: o equatoriano Cazares e o venezuelano Otero vão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

"Temos que pensar no próximo jogo, esse é o bom do futebol brasileiro, ter revanche a cada dois, três dias. Então temos que olhar sempre adiante, para cima, e fazer uma boa partida no sábado", comentou o atacante Di Santo.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Cleiton e Wilson.

Laterais: Fábio Santos, Guga, Lucas Hernández e Patric.

Zagueiros: Igor Rabello, Maidana e Rever.

Meias: Bruninho, Elias, Luan, Marquinhos, Ramón Martínez, Nathan, Terans, Vinícius e Zé Welison.

Atacantes: Di Santo, Geuvânio, Maicon e Ricardo Oliveira.