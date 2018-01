Atlético-MG confirma contratação do zagueiro Iago Maidana, ex-São Paulo

A favor de Maidana contou a proximidade com o novo diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo - Foto: Érico Leonan / SPFC

A diretoria do Atlético Mineiro confirmou a contratação do zagueiro Iago Maidana, que pertence ao São Paulo. O jogador de 21 anos acertou vínculo por empréstimo, até o fim do ano, e é o sexto reforço do clube para a temporada 2018.

O jogador foi revelado pelo Criciúma e foi contratado pelo São Paulo, em uma polêmica negociação, que chegou a custar a renúncia de Carlos Miguel Aidar na presidência do clube paulista. Nos últimos anos, esteve emprestado ao São Bernardo e ao Paraná, onde se destacou na campanha que garantiu ao time paranaense o acesso à Série A do Brasileiro.

No Atlético, o zagueiro terá forte concorrência. Já integram o elenco atleticano os zagueiros Leonardo Silva, Gabriel, Bremer, Felipe Santana, Matheus Mancini, Erazo e Nathan. Maidana foi contratado por se encaixar no novo perfil buscado pela nova diretoria do clube.

O Atlético busca jogadores mais jovens para rejuvenescer o elenco. A favor de Maidana contou a proximidade com o novo diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo. Os dois trabalharam juntos na base da seleção brasileira.

Maidana é o sexto reforço divulgado pelo Atlético. Antes da chegada do zagueiro, o clube acertou com o lateral-direito Samuel Xavier, o volante Arouca e os atacantes Erik, Róger Guedes e Ricardo Oliveira.