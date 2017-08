Atlético-MG bate Ponte Preta de virada em Campinas e se afasta do rebaixamento

O Atlético-MG conseguiu uma importante vitória para escapar da briga contra o rebaixamento e voltar a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores de 2018. Na tarde deste domingo, o time mineiro derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, de virada, com direito a gol marcado nos acréscimos, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado fez o Atlético-MG dar um salto na classificação, subindo para o 11.º lugar, com 29 pontos. A Ponte, por outro lado, volta a ficar na parte de baixo da tabela, com 27 pontos, dois apenas na frente do São Paulo, que abriu esta rodada na 17ª colocação, encabeçando a zona de rebaixamento.

Com algumas novidades como as estreias de Saraiva e Léo Gamalho no ataque, a Ponte Preta tentou envolver o Atlético-MG em uma pequena pressão, usando o lado direito do ataque, onde encontrou mais espaços.

Apesar da intensidade, os mineiros conseguiram se segurar bem e o jogo foi morno durante o início. O time da casa ofereceu perigo apenas em jogadas de bola parada. Léo Gamalho e Marllon oferecerem perigo pelo alto.

Aos poucos, o Atlético-MG conseguiu se soltar, trocando a bola em velocidade, e passou a chegar mais ao campo de ataque. Aos 26 minutos, Valdívia criou boa chance em finalização de fora da área e exigiu grande defesa de Aranha. Os visitantes ainda estiveram perto de marcar em finalização colocada de Cazares, que passou perto do ângulo direito de Aranha.

Apesar dos lances perigosos para os dois lados, o primeiro tempo caminhava para um empate sem gols. Mas aos 44 minutos a Ponte Preta abriu o placar em uma desatenção da defesa do Atlético-MG. Depois de lançamento longo da direita, Léo Gamalho apareceu entre Leonardo Silva e Victor e deu um leve desvio de cabeça para o fundo das redes. Victor saiu atrasado.

A Ponte começou o segundo tempo animada pelo gol e perdeu uma ótima chance logo aos dois minutos. Felipe Saraiva fez grande jogada pelo lado esquerdo e deixou Emerson Sheik na cara do gol. O atacante tentou tocar na saída de Victor, mas o goleiro do Atlético-MG caiu bem e salvou.

Mesmo sofrendo na defesa, o Atlético-MG não demorou muito para empatar. Aos 15 minutos, Elias começou a jogada, acionando Marcos Rocha, e apareceu para completar na área depois do rebote de Aranha.

O gol deixou a partida aberta e truncada. Os dois times trocaram posses de bola e sequências de faltas. Mesmo com as trocas feitas por Gilson Kleina e Rogério Micale - incluindo a reestreia do atacante Clayton, que retornou do Corinthians, o duelo não evoluiu. Os atleticanos tiveram oportunidade em contra-ataques, mas a defesa pontepretana apareceu bem para cortar o perigo.

A defesa campineira, no entanto, não pôde fazer nada aos 43 minutos. Em cobrança de falta da intermediária, Otero foi perfeito, colocando a bola no ângulo esquerdo de Aranha. O goleiro ficou imóvel. Na reta final, os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti em cima de Wendel, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileiro daqui a duas semanas, no próximo dia 9 de setembro. Enquanto a Ponte Preta encara o São Paulo, às 19 horas, no Morumbi, em São Paulo, o Atlético-MG recebe o Palmeiras, às 16 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Antes disso, na próxima quarta-feira, o time mineiro pega o Internacional, no Beira-Rio, pelas quartas da Primeira Liga, em jogo único.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 2 ATLÉTICO-MG

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Fernando Bob (Claudinho), Jadson (Wendel), Elton e Felipe Saraiva (Maranhão); Emerson Sheik e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Bremer e Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares e Valdívia (Otero); Luan (Yago) e Rafael Moura (Clayton). Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Léo Gamalho, aos 44 minutos do primeiro tempo; Elias, aos 15, e Otero, aos 43 do segundo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Claudinho, Emerson Sheik, Elton e Wendel (Ponte Preta); Marcos Rocha, Adilson, Elias e Otero (Atlético-MG).

RENDA - R$ 80.390,00.

PÚBLICO - 5.779 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Veja Também

Comentários