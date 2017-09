Atlético-MG arranca empate com o Avaí fora, mas segue longe do G6

Destaque deste segundo turno do Brasileirão, o Avaí até saiu na frente contra o Atlético Mineiro, na manhã deste domingo, mas o time visitante arrancou o empate por 1 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wellington Simião abriu o placar para o time da casa no primeiro tempo e Otero saiu do banco para deixar tudo igual na etapa final.

O resultado não foi ideal para nenhum dos dois times. Com 29 pontos, o time catarinense segue perto da zona de rebaixamento, em 13º lugar, enquanto os mineiros continuam distantes do G6 da tabela. O Atlético tem 31 pontos e ocupa o décimo posto da classificação.

O Atlético manteve mais a posse de bola no primeiro tempo e até tentou exercer uma pressão sobre o adversário, mas não conseguia acionar o centroavante Fred. Principais válvulas de escape do time mineiro, Cazares e Luan erravam muito, perdendo a bola no início de contra-ataque com passes displicentes.

Aos poucos, o Avaí cresceu na partida e criou as melhores oportunidades da primeira etapa, principalmente nos minutos finais. O time da casa aproveitou o bom momento e conseguiu abrir o placar no último minuto antes do intervalo. Em bela trama ofensiva, Capa virou a bola da esquerda para a direita, Júnior Dutra escorou de primeira para Leandro Silva e o lateral deixou para Wellington Simião completar para o gol.

Na segunda etapa, as entradas de Robinho e Otero melhoraram a produção ofensiva do Atlético, que seguia pressionando, mas já não dava mais espaços para os contra-ataques.

De tanto insistir, o gol de empate saiu em contra-ataque, aos 37 minutos. Marco Rocha foi lançado em velocidade pela direita e cruzou na cabeça de Otero, que completou sem chances para o goleiro Douglas.

Logo após o empate, no entanto, o Atlético se complicou com a expulsão de Elias, que já tinha cartão amarelo e cometeu falta em Capa. Mesmo com um jogador a menos em campo, a equipe mineira se segurou e garantiu o empate.

O Avaí volta a campo no próximo sábado, quando visita o Flamengo no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Atlético vai receber o Vitória no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 x 1 ATLÉTICO-MG

AVAÍ - Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson (Airton), Wellington Simião, e Pedro Castro (Luanzinho); Willians (Romulo), Joel e Júnior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Valdívia (Clayton) e Cazares (Robinho); Luan (Otero) e Fred. Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Wellington Simião, aos 45 minutos do primeiro tempo; Otero, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson e Romulo (Avaí); Marcos Rocha, Fábio Santos (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Elias (Atlético-MG).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 212.972,00.

PÚBLICO - 9.527 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

