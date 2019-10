Atlético-MG anuncia contratação do técnico Vagner Mancini

Poucas horas após demitir Rodrigo Santana, a diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Vagner Mancini. O contrato com o novo treinador será de apenas três meses, até o fim da temporada. E ele já comandará a equipe na partida desta quarta, contra o CSA, em Maceió, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mancini será apresentado oficialmente na véspera do dia da partida, ao lado do auxiliar técnico Anderson Silva. Ele vai atender a imprensa em Maceió, logo após o treino que encerrará a preparação da equipe mineira para o duelo fora de casa.

O novo treinador atleticano trabalhará novamente com Rui Costa, atual diretor de futebol do Atlético, que já comandou a mesma função na Chapecoense, entre 2016 e 2017. Em Minas Gerais, Mancini já comandou o arquirrival Cruzeiro nos anos de 2011 e 2012. Na ocasião, salvou o time do rebaixamento e chegou a golear o Atlético por 6 a 1 na última rodada do Brasileirão de 2011.

Agora no comando da equipe atleticana, Mancini terá um desafio menos complexo. Em baixa, o time tenta reagir no Brasileirão para voltar ao G6, a zona de classificação à Copa Libertadores após uma forte queda de rendimento nas últimas semanas. O Atlético ocupa no momento a 11ª colocação, com 31 pontos, a dez de distância do Grêmio, atual sexto colocado.

Mancini vinha atuando em diferentes funções no São Paulo neste ano. Em janeiro, foi contratado para ser o coordenador técnico do clube. E chegou a ser treinador interino após a demissão de André Jardine mesmo após a contratação de Cuca, que adiou sua estreia na equipe em razão de problemas de saúde. Após retomar a função de coordenador, Mancini decidiu deixar o clube paulista no dia 27 do mês passado por não concordar com a contratação do técnico Fernando Diniz.

Mancini vai substituir Rodrigo Santana, demitido na noite de domingo após a goleada de 4 a 1 do Grêmio sobre o Atlético no Independência, em Belo Horizonte. A dura derrota foi a gota d'água na sequência negativa do time nas últimas semanas, com apenas uma vitória em 11 jogos, somando apenas quatro pontos neste período.

O treinador, contratado inicialmente para comandar o time sub-20, havia assumido interinamente a equipe profissional em abril, em substituição a Levir Culpi. Foi efetivado no fim de junho, mas acabou não resistindo às eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana e à queda de rendimento no Brasileirão.

No total, Santana obteve aproveitamento de 48,7% dos pontos disputados no comando do Atlético. Foram 41 jogos, nos quais obteve 18 vitórias, seis empates e 17 derrotas.