Atlético-MG anuncia compra de direitos e renovação de contrato de Otero até 2020

O Atlético Mineiro anunciou nesta terça-feira a compra dos direitos econômicos do meia venezuelano Romero Otero e a renovação de contrato com o jogador até junho de 2020. O atleta chegou ao clube em 2016, vindo do Huachipato, do Chile, em um empréstimo sem custos.

"Estou muito contente pela renovação. Agora, não vou relaxar só porque fui comprado. Tenho que jogar mais ainda para valer essa compra. Estou feliz também com a torcida. Desde que cheguei, sempre recebi apoio, dos meus companheiros também. A gente tem muitas competições, Libertadores... Então, só me preocupo em jogar bola. Aqui tenho as melhores condições para somente jogar", comemorou o atleta em um vídeo publicado no perfil oficial do clube no Twitter.

O Atlético-MG já está classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro e garantiu a liderança da primeira fase por antecipação, com 27 pontos, apesar da derrota no clássico contra o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, no último final de semana. No próximo domingo, o time alvinegro pega a Caldense, em Poços de Caldas, na última rodada deste estágio da competição.

O América Mineiro também está garantido na próxima etapa do torneio. Com 18 pontos, em terceiro lugar, não pode mais ser ultrapassado por URT (16), Caldense e Tombense (ambas com 14), equipes que lutam pela última vaga.

A fase semifinal do Mineiro começa no dia 16 de abril. O Atlético vai enfrentar o quarto colocado da primeira etapa do Estadual, enquanto o Cruzeiro terá o terceiro colocado como adversário, pois também já assegurou a vice-liderança.

